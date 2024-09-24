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台東馬偕通過「癌症診療品質認證」　為偏鄉醫療注入新願景

▲台東馬偕醫院通過「癌症診療品質認證」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東馬偕醫院通過「癌症診療品質認證」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕醫院近期通過衛生福利部國民健康署「癌症診療品質認證」，又一次以實力展現兼具熱誠和品質服務的決心，台東縣長饒慶鈴親自到馬偕醫院致贈紅榜，肯定醫院為守護台東縣民眾健康所做的貢獻，縣府會與縣內所有醫療院所共同努力來提升醫療品質，及台東縣民平均餘命。

饒慶鈴表示，自上任以來，一直致力於提升縣民的平均餘命，透過生命回顧，明確掌握癌症防治是主要議題之一，而馬偕醫院秉持著奉獻精神，在台東這塊土地上努力耕耘，堪稱表率；另外，饒慶鈴強調，醫療和福利一直是自己和團隊最重視的縣政目標，尤其是特別重視女性及兒童議題，台東縣生育率是少數呈現正成長的縣市，今年度起開始推行「母嬰八大好禮」政策，就是要把母嬰的健康照護從最起始點開始落實，還有乳癌篩檢提前從40歲開始，到鼓勵每2年規律做乳癌篩檢和子宮頸癌篩檢等，逐項都是兌現對婦女及嬰幼兒健康照護的承諾。

衛生局孫國平局長說，台東幅員遼闊，近年來縣府及衛生局團隊致力於改善醫療資源不足的現象，期待在現有的資源上同時做到品質的提升，讓民眾在台東就可以得到一條龍的醫療服務，透過政府與民間共同合作，盡力去改善健康不平等的問題，好的政策需要政府和民間的力量共同一起推行，才能得到1加1大於2的效果。

台東縣衛生局呼籲，政府補助30歲以上女性每年免費子宮頸癌篩檢1次，40歲以上女性每2年免費乳癌篩檢1次，40至64歲不分男女，每3年免費成人健康檢查1次，45-79歲民眾終身免費B、C型肝炎篩檢1次，還有母嬰八大好禮等，縣民千萬不要輕言放棄自己的權益，希望大家都身體健康。

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