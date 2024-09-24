中華醫大手作烘焙技能訓練班結訓　造型麵包、餅乾展手藝

▲中華醫大手作烘焙技能訓練班結訓成果展，孫逸民校長、台南市府勞工局周義連課程等師長，與學員們開心歡慶結業，學員以麵包、餅乾呈現400意涵，也以薯芋泥作成安平劍獅茶點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

搭上台南400年的歷史列車，中華醫事科技大學餐旅系承辦的手作烘焙技能訓練班結訓成果展，學員發揮創意合力製作「台南400、世代傳承」各式造型麵包、餅乾呈現手藝。此外，也端出多款蛋糕、中式點心及健康在地烘焙產品展示學習成果，開心慶祝結訓。

由台南市勞工局職訓就服中心，委託中華醫大餐旅管理系承辦的手作烘焙技能訓練班，總共有25名學員報名，由計畫主持人陳南吟副教授進行360小時的專業課程及實作訓練，25名學員9月24日順利完成結訓，上午11時30分舉行結訓典禮暨成果展，包括校長孫逸民、台南市政府勞工局周義連課長、華醫民生學院院長姜泰安、餐旅系系主任林士民及授課老師都出席分享學員的成果並表達祝賀。

訓練班計畫主持人陳南吟副教授表示，為能讓學員們透過專業課程和實作交融，學會手作烘焙的技巧，進而有助於日後就業或自行創業，在課程安排上除了系上的專業教師，另也找來資深的業界烘焙老師指導術科實作，上課教室應用餐旅系專業的硬體設備，提升參訓學員的學習成效。

本期手作烘焙技能訓練班共有25名學員完成訓練，實作課程涵蓋麵包、蛋糕、餅乾、中式點心及健康在地烘焙產品等，並讓學員學習伴手禮禮盒的設計和包裝。特別的是，近來健康高纖的飲食受到青睞，課程裡也運用米穀粉製作烘焙產品，讓學員了解米穀粉製作烘焙產品的特性。參與的學員預計10月輔導參加烘焙食品丙級麵包考照，協助學員儲備就業與創業的基礎能量。

市府勞工局周義連課長對學員們認真學習、個個成果豐碩當面稱讚，並對華醫藉由技能培訓班讓失業者在專業老師的指導下，不但學會烘焙技能，製作的產品已具相當水準，期勉大家應用所學好好投入就或創業，開創職場新契機。

中華醫大校長孫逸民表示，中華醫大積極配合政府政策辦理失業者職業訓練班，結合校內外優良師資訓練烘焙技能人才，這是實踐大學社會責任呈現，相信參訓學員經過老師們傳授武功必定收穫滿滿，期待每位結訓學員能與職場無縫接軌，順利就業，發揮所長。

今年適逢台南歷史400年，搭上慶祝400年的列車，手作烘焙技能訓練班25位學員以「台南400、世代傳承」作為結訓成果展主題，大家分工合作以餅乾代替磚塊製作台南古城以及400造型麵包、薯芋泥安平劍獅茶點，展現手作的獨特創意。此外，還有各式蛋糕、中式點心及健康在地烘焙產品、台灣大餅、地瓜茶餅、米鳳梨酥、海鹽麵包捲、虱目魚扁可頌及劍獅薯芋餅等10多項手作，豐碩的學習成果讓與會師長讚賞不已。