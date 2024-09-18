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國家專技高普考中華醫大視光系創下驗光師、驗光生三榜首紀錄　表現亮眼

▲中華醫大視光系應屆畢業生鄭博元、林冠呈專技高考同分同登驗光師全國榜首，董事長陳智文（左二）、校長孫逸民（右二）等師長親自祝福分享喜悅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大視光系應屆畢業生鄭博元、林冠呈專技高考同分同登驗光師全國榜首，董事長陳智文（左二）、校長孫逸民（右二）等師長親自祝福分享喜悅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年專技人員考試放榜，中華醫事科技大學視光系應屆畢業生表現優異，分別在驗光師高考和驗光生普考創下3榜首榮耀，其中，林冠呈和鄭博元驗光師高考同分同登全國榜首，鄭博元則在驗光師和驗光生兩項專技考試都拿下榜首，令全校師生振奮又與有榮焉。

2024年國家專技人員高考及普考日前放榜，中華醫大視光系創造同屆3榜首的榮耀，今年6月畢業的林冠呈和鄭博元，不僅大學同班，在校期間兩人的學習成績都相當優異，準備國家專技考試期間相互打氣，一起參加系上開辦的國考證照輔導班，成績不相上下的兩人，在7月舉行的國家專技人員驗光師高考及驗光生普考，日前公告的榜單中，以總分448分（滿分500），同分同登全國驗光師高考榜首。鄭博元同時也在驗光生普考以358分（滿分400）榮登全國榜首。

▲中華醫大視光系應屆畢業生鄭博元、林冠呈專技高考同分同登驗光師全國榜首，董事長陳智文（左二）、校長孫逸民（右二）等師長親自祝福分享喜悅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林冠呈和鄭博元開心返校感謝系上師長的教導培育，並分享喜悅。驗光師和驗光生榜首返校，董事長陳智文和校長孫逸民親自迎接表達祝賀，醫事學院院長楊堉麟、視光系系主任陳昆祥等系上師長特地製作恭賀海報相贈及張貼系館，與有榮焉的同時，也希望激勵學弟妹向他們看齊，努力加油。

陳昆祥主任表示，林冠呈和鄭博元都是今年6月的應屆畢業生，高職讀的是機械工程科，因為對驗光師職業有興趣，考入華醫視光系就讀，今年兩人同分榮登驗光師高考榜首表現出色優異。而在取得驗光師資格後，兩人也決定在學業更上一層樓，考上視光系研究所，繼續在華醫視光碩士班當同學。

▲中華醫大視光系應屆畢業生鄭博元、林冠呈專技高考同分同登驗光師全國榜首，董事長陳智文（左二）、校長孫逸民（右二）等師長親自祝福分享喜悅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳昆祥主任說，通過驗光師高等考試的畢業生，起薪可達近5萬元，隨著年資的增加，薪資可望達到6至7萬元。此外，具備驗光師資格者，除了可從事低視力輔具的評估與教導外，累積2年工作經驗後還能申請開業，成為驗光所負責人，職場前景看好。

而除了視光系創下2人3榜首的國家專技考試佳績，護理系也有2位應屆畢業生李婉瑜和陳綺兒，今年7月的護理師國家專技高考分數進入全國100名內，在近1萬3千名應考生中躋身前百名，殊為難得。

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