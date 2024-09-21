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強化火災搶救安全作爲　南消六大辦理救災安全教育訓練

▲台南市消防局第六大隊於9月18日及20日辦理兩場次提升救災安全訓練，提升火災搶救時消防人員的安全作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊於9月18日及20日辦理兩場次提升救災安全訓練，提升火災搶救時消防人員的安全作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六大隊於9月18日及20日辦理兩場次提升救災安全訓練，針對各層級幹部指揮官及指揮幕僚救災安全教育訓練，提升火災搶救時消防人員的安全作為。

▲台南市消防局第六大隊於9月18日及20日辦理兩場次提升救災安全訓練，提升火災搶救時消防人員的安全作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次訓練包含消防署火災搶救指揮系統作業規定、發展本大隊指揮、安全管制作業之運用及觀念、實務情境演練Mayday自救演練及集結區、休息區時機等，並專注於人員管制的應對措施，確保在緊急情況下消防隊伍能夠協調一致，迅速展開救援行動。

▲台南市消防局第六大隊於9月18日及20日辦理兩場次提升救災安全訓練，提升火災搶救時消防人員的安全作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次訓練模擬了多種火災情境，包括密集的住宅區火災與工廠火災等，讓參與的幹部與幕僚能在真實的壓力環境下測試他們的應變能力。除了火災搶救，訓練也強調了人命救助的關鍵技術，如如何在濃煙中進行搜尋、救護，以及在複雜場景下進行人員管制，避免二次災害的發生。

▲台南市消防局第六大隊於9月18日及20日辦理兩場次提升救災安全訓練，提升火災搶救時消防人員的安全作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，火災救援需要精準的計劃與無縫的執行，這次訓練強化了我們各分隊之間的合作，並進一步鞏固了消防人員在火災搶救和人命救助方面的實力。因此，我們將持續努力，確保每次的救援行動都能快速、安全地進行。市長黃偉哲也表示，消防人員在每一次火災中，都是我們市民最堅實的後盾。

▲台南市消防局第六大隊於9月18日及20日辦理兩場次提升救災安全訓練，提升火災搶救時消防人員的安全作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府將繼續支持消防局，提供充足的資源與設備，讓消防員能在每次救災行動中發揮最佳表現，保障市民的生命安全。

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