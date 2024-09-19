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強化台南高層建築物服勤人員應變能力　中央地方共同舉辦服勤人員訓練

▲內政部消防署與消防局18日及19日於台南市消防局永華訓練中心共同辦理服勤人員訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲內政部消防署與消防局18日及19日於台南市消防局永華訓練中心共同辦理服勤人員訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部消防署與消防局18日及19日於台南市消防局永華訓練中心共同辦理服勤人員訓練，要求台南市設有防災中心的高層建築物（建築高度在50公尺以上或樓層在16層以上）務必指派人員參訓。

▲內政部消防署與消防局18日及19日於台南市消防局永華訓練中心共同辦理服勤人員訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因應消防法增修及「服勤人員訓練與專業機構登錄及管理辦法」訂定發布，為強化高層建築物服勤人員專業能力，課程內涵包含「防火管理知識基礎」、「服勤人員的角色及功能」、「消防設備操作及防火避難設施介紹」、「火災緊急應變」及「防災監控系統綜合操作裝置操作及介紹」、「防災管理及地震知識」及「救護基本包紮、搬運、CPR及AED知識」等專業知識，除了靜態的知識傳遞並透過分組換站的實地操作訓練，讓學員能深刻瞭解訓練之重要性，藉此強化大樓的防災安全。

▲內政部消防署與消防局18日及19日於台南市消防局永華訓練中心共同辦理服勤人員訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，隨都會區成長，建築往高樓化、大型化及地下化發展，建築物之管理愈趨多元化與複雜性，為強化服勤人員在火災狀況判斷及應變所需能力，藉由訓練服勤人員於災害發生初期，能夠迅速進行資訊整合，進行避難引導、安全防護等指令，並在第一時間提供消防人員即時的救災資訊，引導場所進行現場緊急應變，制災於先機。

▲內政部消防署與消防局18日及19日於台南市消防局永華訓練中心共同辦理服勤人員訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，高層建築物之防災中心或地下建築物之中央管理室，應置服勤人員，並經主管機關或經中央主管機關登錄之專業機構施予14小時之訓練，領有合格證書，始得充任；管理權人應於服勤人員遴用之次日起15日內，報請當地消防局備查；異動時，亦同。違反者，將依消防法第40條規定限期改善，逾期不改善處管理權人新台幣2萬元以上30萬元以下之罰鍰。在此慎重呼籲台南市高層建築物，積極派員參與訓練，以免觸法受罰。

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