嘉藥餐旅蔬食料理及果雕培訓班結訓　協助學員開拓新職涯

▲嘉南藥理大學舉辦蔬食料理及果雕技能培訓班結訓典禮，共有17位學員順利完成結訓，學員們準備多道色香味俱全的蔬食料理，展示豐碩成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學舉辦蔬食料理及果雕技能培訓班結訓典禮，共有17位學員順利完成結訓，學員們準備多道色香味俱全的蔬食料理，展示了他們在課程中學到的豐碩成果，此外學員們還運用紅白蘿蔔、冬瓜等食材雕刻出精美的果雕作品，為現場增添了藝術氣息，典禮氣氛熱鬧非凡。

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典禮當天台南市勞工局代表陳吟年專員特別蒞臨現場，對嘉藥近年來在辦理失業者職業訓練班成效給予高度肯定。無論是異國料理烹飪技術班、咖啡烘焙實務班及坐月子照護人員訓練班，都幫助許多失業者掌握第二專長，協助他們重新進入職場，重拾生活希望。

來自台中的行腳僧－楊僧人，為了後續能進階報考中餐烹飪丙級(素食)證照，先來參加蔬食料理及果雕技能培訓班，從基本功開始學起；楊僧人表示，特別感謝的是餐旅系王明煌老師及其他老師，他們根據每位學員不同程度，量身訂做教學內容，從食材購買、保存到烹調技巧，讓她獲益良多。

紅著眼眶上台發表心得的鄭喬文說，這次上課讓她重溫過去與同學們一起學習的美好時光，儘管課程中有時會因分組合作產生意見分歧，但大家最終都能互相體諒、協調合作。她感慨地說，除了學到烹飪與果雕技術，更結識了許多志同道合的朋友，這段學習經歷讓她十分珍惜。

餐旅系主任戴揚飛表示，餐旅系承辦職業技能培訓班的初衷，就是希望能夠幫助無論是失業者、轉職者，還是對烹飪有興趣的學員，能藉由這些課程提升技能、找到新的職涯方向，未來餐旅系也會持續推動職業培訓課程，協助更多人提升專業能力，開創不同的職涯未來。