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騙走詐騙集團7000元卻被抓！陸網幫喊冤：不該處罰還要鼓勵

▲▼騙走詐騙集團7000元！陸男「沒被獎勵」遭警拘7天。（圖／翻攝頭條新聞）

▲周、袁因為騙走了詐騙分子的錢，遭警方拘留。（圖／翻攝頭條新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

雲南省兩名男子日前反向騙走了詐騙分子1800多元（約7700元），遭到大陸警方行政拘留，事件在網路上引起大量討論，許多網友都聲援兩人，認為他們沒有社會危害性，又給了詐騙分子教訓，不應該受罰，還應該鼓勵。

根據大陸媒體報導，雲南昭通彝良縣公安局表示，在進行涉詐工作研判時，發現轄區內的居民周、袁兩男存在涉詐嫌疑，將兩人傳喚至派出所接受調查。

經調查，周長期待在家裡沒有經濟收入來源，於是邀請好友袁一起去辦護照，然後主動上網釣魚，應徵了詐騙分子開出的「國外高薪工作」。

周一看到年薪30萬元人民幣（約130萬元新台幣），就知道是詐騙分子的手法，假裝答應了對方開出的條件，聲稱自己還會帶一個朋友過去，並以要住宿、吃飯等理由，向對方騙取出國的路費。

周告訴對方，從昆明到廣州機票一張616元，加機場建設費是700元，兩個人1400元，「我們到昆明兩個人最少也要1000多元，還要買行李箱，差不多要2000元才能到昆明。」

警方發現，周、袁最終以此方式騙走了詐騙分子1800多元，於是將兩人分別行政拘留7日、5日，並收繳違法所得。

此案很快在網路上引起大量討論，許多網友都為兩人說話，認為他們沒有社會危害性，還給了詐騙分子教訓，不應該受罰，反而應該要鼓勵；不過，也有人認為兩人確實違法了，本就應該受罰。

對此，雲南昭通警方相關人士表示，周、袁具有詐騙對方的主觀故意，並且實施了既遂的詐騙行為，即使兩人的行為屬於「反向詐騙」，依法也應予以處罰。

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