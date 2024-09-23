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快訊／國家警報響「台中暴雨告警」　大雷雨轟3縣市

▲▼受梅雨峰面及午後熱對流旺盛的影響，大台北地區午後下起傾盆大雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲午後部分地區出現大雷雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續不斷，中央氣象署今（23日）下午2時47分針對苗栗縣、南投縣、台中市發布大雷雨即時訊息，並針對台中市太平區發布災防告警，暴雨持續2小時，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署指出，苗栗縣、南投縣、台中市大雷雨持續至下午3時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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氣象署也針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續至下午2時47分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲▼苗栗縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲苗栗縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今日至明日清晨鋒面影響，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨，桃園以北、東北部、東部及中部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區及其他山區有局部較大雨勢發生的機率。

大雷雨即時訊息
影響時間：23日白天
＊警戒區域
苗栗縣：苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉
台中市：中區、東區、南區、北區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、新社區、石岡區、外埔區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
南投縣：埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉

山區暴雨
影響時間：23日白天
＊警戒區域：台中市太平區

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