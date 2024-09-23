獨／台中討債遭反殺　19歲姊弟戀「前女友」揹LV現身警局

記者許權毅／台中報導

台中市霧峰區今早傳出命案，一名51歲李女跟32歲洪男9月分手，李女疑似想要回10萬多元以及一批金飾，今早要鄭男與高男前往討要，結果2人進入洪男家中，高男被洪男反殺。關鍵人之一的李女稍早13時許被警方從苗栗帶回，只見她穿著講究，戴著墨鏡、肩背LV包，被警方以關係人帶回釐清案情中。李女下車時，死者高男家屬正好坐在分局前，現場不時傳來悲痛哭聲，令人不捨。

▲台中霧峰命案疑似教唆討債的李女，稍早13時許被警方從苗栗帶回分局。（圖／記者許權毅攝）



死者高男多名家屬13時許也到場，母親悲痛在分局前淚崩。據稱，高男平時沒有跟家人同住，家人接獲消息後，從彰化趕來台中，記者想詢問高父是否聽過洪男？雙方是否有糾紛？但高父不願回答，僅說正要瞭解。

▲▼李女身揹名牌包、戴墨鏡以及口罩現身。（圖／記者許權毅攝）



該案發生在今早7時許，據了解，32歲洪男的51歲李姓前女友，清晨7時許打電話拜託33歲鄭男、37歲高男前往洪男租屋處討債，孰料，2人抵達後不到半小時，現場就疑似傳出激烈的打鬥聲，附近鄰居聽聞聲響，趕緊報警處理。

警消獲報到場，發現2人遭水果刀攻擊，高男已無呼吸心跳，而鄭男則是雙手撕裂傷，趕緊先後將2人送醫急救，其中洪男被反手上銬，扛上擔架戒護送醫。高男經搶救過後，仍因傷勢過重宣告不治。