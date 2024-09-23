東海女大生遭撞亡！公車停頓一下...逃死劫學姐：以為要禮讓

▲台中中區昨晚死亡車禍，一名20歲東海女大生遭撞死。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市中區昨晚發生嚴重車禍，一名東海大學林姓女大生遭公車撞上死亡。據了解，逃過死劫的學姐王女回憶事發當下，2人正通過馬路，看見公車也要左轉，發現公車有停一下下，以為對方是要禮讓，正要加速通過時，公車就突然撞上。但警方調閱公車行車紀錄器，發現公車沒有「停車再開」，初步研判是車輛換檔造成的停頓。

比對施姓公車司機說法，施男稱，事發當時沒看到人，2個人又穿黑衣，天色很暗沒看到，是視線死角，不知道她們有沒有走在斑馬線，因為根本看不到，轉過來時看到2個黑影就撞到了，當時車上還有乘客，沒人發現有異常，事發的路口沒有路燈，暗暗的看不清楚。

▲與林女同行的學姐王女逃過死劫，還原昨晚事發當下，有看到公車先停下。（圖／記者白珈陽攝）



這起事故發生在昨天晚間9點多，巨業客運65歲施姓駕駛305號公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時（知名景點宮原眼科前方路段）準備左轉往台中車站方向，不料意外撞上正在通過斑馬線的東海大學法律系21歲王姓、會計系20歲林姓女大生，並當場將林女壓在前輪下，林女喪命。

▲事發地點今早也有多班次503號公車行經。（圖／記者許權毅攝）