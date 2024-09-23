差19歲姊弟戀鬧掰…2男幫討債「1死1傷」！32歲男遭反手上銬送醫

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市霧峰區23日清晨發生一起命案！一名洪姓男子因債務糾紛與鄭男、高男發生衝突，便持水果刀攻擊對方，造成一死一傷。據了解，洪男積欠前女友10多萬現金、金飾一批，李姓前女友才委由鄭、高2人代為討債，不料卻發生憾事。

▲台中霧峰姊弟戀糾紛，2男代幫討債1死1傷，犯案的32歲洪男遭反手上銬送醫。（圖／記者許權毅攝）

據了解，32歲洪男的51歲李姓前女友23日清晨7時許，打電話拜託33歲鄭男、37歲高男前往洪男租屋處討債，孰料，2人抵達後不到半小時，現場就疑似傳出激烈的打鬥聲，附近鄰居聽聞聲響，趕緊報警處理。

▲高男經搶救過後宣告不治。（圖／記者許權毅攝）

警消獲報到場，發現2人遭水果刀攻擊，高男已無呼吸心跳，而鄭男則是雙手撕裂傷，趕緊先後將2人送醫急救，至於洪男則是被反手上銬，扛上擔架戒護送醫。而高男經搶救過後，仍因傷勢過重宣告不治。

據悉，洪男與李姓前女友9月才分手，李女曾交付洪男10多萬現金與金飾一批，雙方因此有債務糾紛，至於全案詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清，警方呼籲，發生糾紛仍應理性溝通，勿衝動妄為造成悲劇，犯下不可彌補之傷害。

▲鄭男。（圖／記者許權毅攝）



▲代李女討債的鄭男（左）、高男（右，死者）。（圖／記者許權毅攝）