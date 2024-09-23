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成大EMBA聘請王正坤醫師開課　指導如何打造連鎖品牌

▲成功大學EMBA高階管理碩士在職專班於113學年度，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師開課，在「王正坤講堂」教授「連鎖品牌經營管理」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成功大學EMBA高階管理碩士在職專班於113學年度，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師開課，在「王正坤講堂」教授「連鎖品牌經營管理」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學EMBA高階管理碩士在職專班於113學年度，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師開課，教授「連鎖品牌經營管理」課程，9月22日開始上課。

▲成功大學EMBA高階管理碩士在職專班於113學年度，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師開課，在「王正坤講堂」教授「連鎖品牌經營管理」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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這門課程受到學生們的熱烈歡迎，主要因為王正坤結合了豐富的企業管理實務經驗、企管理論與幽默生動的教學風格，讓學生能夠輕鬆掌握打造卓越連鎖品牌的核心知識。而上課的地點，就在王正坤醫師捐贈成功大學600萬元設立的「王正坤講堂」，讓學生享受舒適的學習環境。

▲成功大學EMBA高階管理碩士在職專班於113學年度，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師開課，在「王正坤講堂」教授「連鎖品牌經營管理」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成功大學管理學院的EMBA學生多為來自企業界的高階主管，他們修習此課程的目的是希望能在品牌業務拓展與連鎖經營等方面獲得具體的指導與啟發，並且讓自己的公司成為卓越品牌。

王正坤醫師以其務實的企業背景，傳授如何建立強勢品牌。一步一步指導打造品牌的步驟，包含識別公司的受眾與消費者，分析同業競爭者，定義品牌的定位，設定品牌任務，創造品牌故事，選擇品牌名稱，設計品牌商標，撰寫品牌箴言，建立品牌行銷的一致性。

王正坤醫師講解星巴克咖啡的連鎖品牌演進過程，如何在全球各地開設3萬家星巴克咖啡。也示範如何把藝群集團保養品販售到數千家美妝門市，包含實體通路的寶雅POYA、屈臣氏Watsons、康是美COSMED，特美事Tomod’s等。線上虛擬通路包含MOMO、YAHOO、PCHOME、蝦皮購物等。銷售渠道包含實體通路與虛擬通路，進行虛實整合，藉由不同通路來親近消費者，縮短購物路徑。在連鎖企業經營中如何兼顧母公司、分公司、倉儲、物流及店鋪等不同環節的管理方法。

▲成功大學EMBA高階管理碩士在職專班於113學年度，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師開課，在「王正坤講堂」教授「連鎖品牌經營管理」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所分布在全國6都直轄市。王正坤醫師也當選過台灣醫療典範獎、國家品牌玉山獎傑出企業領導人、台灣100大MVP經理人、美國BGS(Beta Gamma Sigma)國際商學會榮譽會員等，擁有卓越的經營企業能力。

▲成功大學EMBA高階管理碩士在職專班於113學年度，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師開課，在「王正坤講堂」教授「連鎖品牌經營管理」課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤充分把企業經驗融入成大EMBA上課教材，透過這學期的授課，讓學員們學習如何創造卓越的連鎖品牌，如何在競爭激烈的市場環境中，運用創新思維與實務經驗來提升品牌競爭力。

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