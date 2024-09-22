迴轉壽司「超噁一幕」　店家硬拗香菇海苔！她怒噴1句...店員愣住

▲壽司與茶碗蒸出現異物。（圖／翻攝爆料公社二社）



網搜小組／劉維榛報導

「滿心歡喜的去，滿臉憤怒的出來！」一名客人抱怨，去知名迴轉壽司用餐，第一份餐點出現飛蟲，後來補送新的餐點，卻出現不明異物，店家卻說是「海苔」，鬧劇還沒完，原PO點茶碗蒸也出現飛蟲，店員堅稱是「香菇」，種種狀況讓原PO火了，「衛生環境真的堪憂，也已線上投訴消保單位！」

一名網友在臉書《爆料公社二社》指出，20日去連鎖壽司店用餐，是使用電腦點餐，並非從檯面上拿的，第一份餐點送上來後，發現「一隻非常明顯的小飛蟲」，於是向店員反映，不久後經理來告知會更換一盤。

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豈料，新來的一盤又有黑色異物，經理表示是「海苔」。原PO不禁質疑，「我拿的是生魚片，應該不存在有海苔吧？那是否員工在對於手部清潔等有問題呢？」

當下原PO不想爭辯，認為就這樣算了，後來送來的茶碗蒸，豈料又有「不明蛋白質」出現，「因前面的經驗不敢直接入口，又有一隻疑似飛蟲的東西在裡面！」

原PO忍無可忍再次決定客訴，無奈又傻眼了，這次店家告知是「香菇」。原PO氣得反問，「你確定是香菇？香菇有這種疑似翅膀的東西嗎？」店員還義正嚴詞說那是香菇。

直到原PO告知已拍照存證，店員才愣住回應「再確定一下」，等了5分鐘後，店員都沒有回來解釋。對此，原PO硬起來表示，「我們已經不想在為了這種事等待因為真的太誇張，這個衛生環境真的堪憂，也已線上投訴消保單位，奉勸各位吃X壽司注意上面有沒有飛蟲。」

最後，原PO也補充說道，他們是結帳全額支付離開，「沒有收受店員給的東西。」

底下網友紛紛搖頭回應，「就是果蠅」、「這是蒼蠅吧」、「好誇張的海苔」、「衛生不好服務更差勁，笑死」、「太可怕了！等於廚房裡面有非常多這種小飛蟲，內場人員也完全不當一回事才會發生這種事！」「在我眼裡都只是蛋白質」。