女夜歸搭到假冒計程車　「遭3男性侵」還被索討800多元乘車費

▲女子上錯車遭3男性侵。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名年輕女子和朋友在約克郡赫爾城(Hull city)外出遊玩後，獨自1人搭乘計程車回家時意外搭到冒牌計程車，遭車上3名男子性侵，還向她索討20英鎊（約台幣853元）搭車費。

事件去年7月30日發生在赫爾城市Ferensway區，受害者和朋友在市中心玩到凌晨，路上監視器拍到，她走到一排停在路邊等待客人的車堆中，最後上了其中一輛車，沒想到搭乘的竟然是假冒的計程車。

Three predators—Kehan Safi, Bakhtullah Safi, and Habibullah Ahmadzai—have been jailed for raping a woman who mistook their car for a taxi in Hull, July 2023. Found guilty in February 2024 and originally due for sentencing in April, they were sentenced at Hull Crown Court on… pic.twitter.com/YC7GjH0Qxt — Starmer Sycophant (@sirwg202110) September 21, 2024

女子上車後遭到3名男子攻擊，3人還向她索討車資，她拒絕支付後來找到機會下車，成功逃到安全地帶。警方透過監視器畫面，成功將18歲男子巴赫圖拉(Bakhtullah Safi)、18歲男哈比布拉(Habibullah Ahmadzai)與26歲男薩菲(Kehan Safi)逮捕。

巴赫圖拉與哈比布拉被指控的性侵罪成，均被判8年刑期，26歲男薩菲也在稍早的聽證會中坦承性侵，被判入獄9年，3人刑期總達25年。

警探在法庭上表示，3名男子為了滿足自己性慾，對一名外出夜歸的單身女子進行了可怕的攻擊，「在整個調查和訟訴過程中，受害者都非常勇敢，她所經歷的一切是任何人都不應該遇到的，我們希望判決結果能夠幫助她在康復過程中痊癒」。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​