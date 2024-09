女夜歸搭到假冒計程車　「遭3男性侵」還被索討800多元乘車費

▲女子上錯車遭3男性侵。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

英國一名年輕女子和朋友在約克郡赫爾城(Hull city)外出遊玩後,獨自1人搭乘計程車回家時意外搭到冒牌計程車,遭車上3名男子性侵,還向她索討20英鎊(約台幣853元)搭車費。

事件去年7月30日發生在赫爾城市Ferensway區,受害者和朋友在市中心玩到凌晨,路上監視器拍到,她走到一排停在路邊等待客人的車堆中,最後上了其中一輛車,沒想到搭乘的竟然是假冒的計程車。

Three predators—Kehan Safi, Bakhtullah Safi, and Habibullah Ahmadzai—have been jailed for raping a woman who mistook their car for a taxi in Hull, July 2023. Found guilty in February 2024 and originally due for sentencing in April, they were sentenced at Hull Crown Court on… pic.twitter.com/YC7GjH0Qxt