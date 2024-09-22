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她被逼下海賣淫1天接10客！　黑心皮條客情侶檔A走皮肉錢

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲一對羅馬尼亞情侶檔在英國涉及性剝削遭逮。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者王佩翊／編譯

羅馬尼亞一名男子在英國和女友共謀綁架一名女子，並強迫其下海賣淫，賺取暴利，被害人曾經被迫1天內與10名男子進行性交易。兩人最終分別被判10年與6年有期徒刑，而刑滿之後則將被英國當局驅逐出境。

根據《每日郵報》報導，29歲的米哈伊·讓·馬里內爾（Mihai Jean-Marinel）與27歲的女友弗洛倫蒂亞娜·烏爾梅茲（Florentiana Urmez）因綁架、性剝削和奴役被害女子，被法院判刑，而兩人服刑期滿後，預計將被遣返回羅馬尼亞。

英國曼徹斯特警方2020年接獲通報稱，切塔姆山（Cheetham Hill）區有一名女子遭強迫賣淫，並將涉案的馬里內爾與烏爾梅茲逮捕。經調查，被害女子是在街上遭烏爾梅茲綁架。烏爾梅茲將被害人強行抓走後，把她塞進車內帶往德比（Derby）地區。

▲她被逼賣淫1天接10客！黑心皮條客A走皮肉錢。（圖／翻攝自X）

▲兩人服刑期滿後將被驅逐出境。（圖／翻攝自X）

被害人失蹤後，當地一個協助性工作者的慈善機構發現，隨即通報警方。警方隨後開始調查這起案件，但是烏爾梅茲為了掩蓋罪行，竟強迫受害女子和她一起前往曼徹斯特北區的中央公園警察局，說服警方她並未綁架受害者。

烏爾梅茲甚至聲稱，自己是幫助被害人「逃離性剝削」，但是警方調閱監視器後，證實綁架行徑。被害女子被綁架後，被烏爾梅茲和男友強迫賣淫，一天甚至曾經和10個男人進行性交易，身心靈遭到嚴重打擊。

警方進一步調查發現，受害女子在10多年前在羅馬尼亞和烏爾梅茲的母親相識，當時她被允許在家中暫住，但是卻被烏爾梅茲的母親當作奴隸，不只強迫她做家務，還逼迫她賣淫，而所有收入都被烏爾梅茲一家人拿走。

被害人2018年12月被馬里內爾帶到英國，男方表面上承諾會給她更好的生活，但其實一到英國就再度陷入賣身地獄，遭強迫在曼徹斯特的切塔姆山和斯特蘭格維斯（Strangeways）區賣淫。

馬里內爾不但經常對被害人施暴，還將她賣淫賺來的錢全部拿走。馬里內爾和烏爾梅茲最終分別被判10年與6年有期徒刑，而刑滿之後則會被驅逐出境，遣返回羅馬尼亞。

ETtoday新聞網提醒您：保護被害人隱私，避免二度傷害。尊重身體自主權，請撥打110、113。

 
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