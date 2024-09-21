台南鬼父性侵女兒！　兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

▲台南一名男子性侵女兒，兒子在客廳戴耳機打電動，沒聽到求救聲。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名男子阿強（化名）與女兒小玲（化名）及兒子小哲（化名）等家人同住，沒想到他竟對著女兒伸出狼爪，做出亂倫獸行，因而被台南地院判刑。阿強對此不服，提起上訴，被高分院駁回，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強與小玲、小哲等家人同住在台南，平時一家6人睡在一起。2023年5月間小玲尚未滿18歲，怎料阿強趁著只有小玲與小哲與他在家的時候，將小玲拉進房間裡，動手性侵逞慾。

小玲受到侵犯時，不斷掙扎、尖叫，不過阿強身型壯碩、力氣相當大，且雖然當時小哲也在家中，但人在客廳、戴著耳罩式耳機打電玩，因此沒有聽見呼救，小玲也因此在無人救援的情況下，遭到阿強侵犯。

事後小玲透過通訊軟體聯繫朋友，在對方的陪同下到醫院驗傷、報警。事後經過檢測，小玲的貼身衣物、身上多出都驗出阿強的DNA，加上小玲指證歷歷，阿德也因此被台南地院判刑。

▲台南一名男子性侵女兒，兒子在客廳戴耳機打電動，沒聽到求救聲。（示意圖／123RF）



對此，阿強感到不服，提起上訴，不過台南高分院法官認為，阿強身為小玲的父親，本應盡妥善照顧之責，卻未嚴守人倫分際，為了一己私慾，以違反小玲意願的手段，做出強制性交犯行，毫不尊重小玲的身體自主權。

台南高分院法官認為，阿強的行為導致小玲身心受創，留下難以抹滅的陰影，且性侵害對兒童、少年之身心經常造成重大影響及傷害，成長過程中容易出現生理、心理問題，嚴重傷害自尊、人際關係及未來發展，對邵年之負面影響至深且鉅，且家庭內性侵犯之傷害更加嚴重。

台南高分院法官認定，阿強矢口否認犯行，犯後態度難見悔意，衡量案件情狀後，駁回阿強的上訴，全案仍可上訴。