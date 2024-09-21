　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南鬼父性侵女兒！兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲台南一名男子性侵女兒，兒子在客廳戴耳機打電動，沒聽到求救聲。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名男子阿強（化名）與女兒小玲（化名）及兒子小哲（化名）等家人同住，沒想到他竟對著女兒伸出狼爪，做出亂倫獸行，因而被台南地院判刑。阿強對此不服，提起上訴，被高分院駁回，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿強與小玲、小哲等家人同住在台南，平時一家6人睡在一起。2023年5月間小玲尚未滿18歲，怎料阿強趁著只有小玲與小哲與他在家的時候，將小玲拉進房間裡，動手性侵逞慾。

小玲受到侵犯時，不斷掙扎、尖叫，不過阿強身型壯碩、力氣相當大，且雖然當時小哲也在家中，但人在客廳、戴著耳罩式耳機打電玩，因此沒有聽見呼救，小玲也因此在無人救援的情況下，遭到阿強侵犯。

事後小玲透過通訊軟體聯繫朋友，在對方的陪同下到醫院驗傷、報警。事後經過檢測，小玲的貼身衣物、身上多出都驗出阿強的DNA，加上小玲指證歷歷，阿德也因此被台南地院判刑。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南一名男子性侵女兒，兒子在客廳戴耳機打電動，沒聽到求救聲。（示意圖／123RF）

對此，阿強感到不服，提起上訴，不過台南高分院法官認為，阿強身為小玲的父親，本應盡妥善照顧之責，卻未嚴守人倫分際，為了一己私慾，以違反小玲意願的手段，做出強制性交犯行，毫不尊重小玲的身體自主權。

台南高分院法官認為，阿強的行為導致小玲身心受創，留下難以抹滅的陰影，且性侵害對兒童、少年之身心經常造成重大影響及傷害，成長過程中容易出現生理、心理問題，嚴重傷害自尊、人際關係及未來發展，對邵年之負面影響至深且鉅，且家庭內性侵犯之傷害更加嚴重。

台南高分院法官認定，阿強矢口否認犯行，犯後態度難見悔意，衡量案件情狀後，駁回阿強的上訴，全案仍可上訴。

ET快訊
六月突曬全黑圖！「難怪我只能是正宮」
爆料「賴清德打電話罵彭啓明」　邱泰源：我們是非常好的朋友
北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷
台南鬼父性侵女兒！　兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲
史上最重房市管制　經濟學家：央行要打破房市必漲的不敗信仰
黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬華晚間車禍！計程車撞分隔島「倒頭栽翻覆」　2乘客送醫

快訊／北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷

台南鬼父性侵女兒！兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

他帳戶「2萬賣詐團」害9人遭騙170萬！倒貼錢求和解　結局仍被重判

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」　私處採到DNA

工程師上門追討50萬勞力士　男不滿持鐵鎚怒砸BMW

外送員送餐上樓被拒...與保全爆口角　他掏槍連開4發騎車跑了

快訊／忠孝橋重大意外！小貨車打滑突撞對向　車頭全爛駕駛送醫

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

安心亞徵友「醫生.律師都報名」　大笑：私訊我！

萬華晚間車禍！計程車撞分隔島「倒頭栽翻覆」　2乘客送醫

快訊／北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷

台南鬼父性侵女兒！兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

他帳戶「2萬賣詐團」害9人遭騙170萬！倒貼錢求和解　結局仍被重判

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」　私處採到DNA

工程師上門追討50萬勞力士　男不滿持鐵鎚怒砸BMW

外送員送餐上樓被拒...與保全爆口角　他掏槍連開4發騎車跑了

快訊／忠孝橋重大意外！小貨車打滑突撞對向　車頭全爛駕駛送醫

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩逐條回擊加碼曬證據

景美女中傳跌到28　教育局疑「排名不準」：從沒公布各校錄取積分

詹皓晴首爾女雙4強戰退賽　全因搭檔單日2連戰太累　

麋先生攻蛋「台下觀眾超大咖」！　凍齡女神也來了...慌喊：很久沒唱

萬華晚間車禍！計程車撞分隔島「倒頭栽翻覆」　2乘客送醫

快訊／北市士林路面驚見「30公分坑洞」　騎士慘摔受傷

台南鬼父性侵女兒！兒子「戴耳機打電動」沒聽到求救聲

許基宏上壘秀蛇形手勢致敬　周思齊：很好笑

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

高中哥肉身護弟喪命！14歲國中弟搶命中

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

高雄「排毒一條街」被抄！紅牌10女被逮

即／忠孝橋小貨車打滑撞對向　駕駛送醫

唯一女死囚可能逃死！　5死囚被點名可提非常上訴

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

不堪黑函攻擊！國小泳隊教練全體離職

台中女匯275萬遭勸阻　夫連喊3次：不要給她匯

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

53歲按摩姨單挑43歲男客　加價換吃全餐

更多熱門

相關新聞

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

台北市一名女子小花（化名）與陳姓客戶相約喝酒，因為害怕酒醉，於是提前告知陳男住處資訊、朋友的聯絡方式，沒想到竟遭陳姓客戶帶回家中性侵。新北地院一審依照乘機性交罪，判處陳男4年有期徒刑，高院駁回陳男的上訴，全案仍可上訴。

GO！GO！1GO！台南市親子防災教育嘉年華登場

GO！GO！1GO！台南市親子防災教育嘉年華登場

台南首創失智友善金融一條街護智預防行動全面啟動

台南首創失智友善金融一條街護智預防行動全面啟動

即／台南下營2車相撞車禍南消搶救2人送醫救治

即／台南下營2車相撞車禍南消搶救2人送醫救治

巴西男姦殺1歲童　遭居民私刑燒死

巴西男姦殺1歲童　遭居民私刑燒死

關鍵字：

鬼父台南性侵女兒耳機

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

18：51地牛翻身！台北晃一下超有感

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

劉芒消失9個月結婚了！

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面