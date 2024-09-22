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銀樓老闆20年前性侵小6女童！遭重判8年半　上訴逆轉撤銷重審

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲高雄一名銀樓老闆20年前性侵國小女童，遭判刑8年6月，最高法院撤銷原判決發回更審。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者吳佩蓁／高雄報導

一名在高雄經營銀樓的曾姓男子，20年前涉嫌性侵鄰居就讀國小的女兒小蕙（化名），小蕙長大結婚後才向丈夫哭訴曾遭鄰居侵犯，丈夫得知後氣得衝到曾家找人對質，並鼓勵老婆報警提告。一審、二審皆依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處曾男8年6月徒刑，曾不服再上訴，最高法院認為追訴時效未釐清，撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

小蕙指控，她就讀國小1年級至6年級時，曾男時常將她帶進家中性侵得逞，最後一次是她國小6年級時，當時她獨自在騎樓，曾男竟上前恐嚇她如果不聽話，會對她家人不利、叫其他小朋友不理她、要警察來抓她等語，隨後將她拉進家中性侵得逞。

小蕙長大後，始終忘不了遭性侵的陰霾，因而罹患憂鬱症合併創傷後壓力症候群，也不喜與他人有身體接觸，直到婚後她才向老公（阿強）訴說曾遭鄰居性侵，阿強得知後氣炸衝到曾男家中理論，才發現曾男仍住在老婆娘家隔壁，要求對方道歉搬家，小蕙也在老公鼓勵下報警提告。

小蕙父母出庭作證，表示小蕙國小時曾在半夜哭訴「曾男欺負我」，也曾親眼看見小蕙被曾男抓住手大叫；小蕙老公阿強（化名）也提出與曾男理論的錄音檔，過程中阿強多次提到曾男強姦其妻，要求曾男一家搬離住處，過程中曾男均未否認也承諾會在年底搬走，不會再回到該地。

一審、二審均依對滿14歲之女子犯強制性交罪，判處曾男有期徒刑8年6月。

曾男不服再上訴，主張阿強到他家找他對質時，他因為午休剛睡醒，又怕激怒阿強，才順著對方的問話回答，目的只是不想要把事情鬧大，希望阿強趕快離開，才未反駁對方，且他與配偶及子女同住，若小蕙任由被告性侵長達6年，其配偶及子女怎麼可能都沒有發現異樣，且小蕙結婚時，還有邀請他參加喜宴，顯與常情不符。

最高法院認為，原判決認定曾男對小蕙為強制性交的犯罪時間為2000年3至6月間，依修正前刑法第80條第1項第1款規定，其追訴權時效期間為20年，修正後則為30年，依從舊從輕原則，應適用修正前之規定，原審未釐清追訴時效，且就證人指述，仍需要補強證據，裁定原判決撤銷，發回高雄高分院重審。

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