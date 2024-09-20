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27歲男裝嫩假扮「17歲高中生」　潛入校園54天性侵十多名少女

27歲男裝嫩假扮「17歲高中生」　潛入校園54天性侵十多名少女。（圖／翻攝自Lincoln Police Department）

▲男子假扮高中生混入校園。（圖／翻攝自Lincoln Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州27歲男子謝奇(Zachary Scheich)靠著一張娃娃臉，竟然假扮17歲高中生潛入校園長達54天，就學期間向多名未成年女學生伸出狼爪，受害者多達十幾人。

身高163公分的男子謝奇，由於外型看起來像青少年，2023年化名為17歲少年札克(Zak Hess)，成功潛入內布拉斯加州林肯市(Lincoln)當地2所高中Southeast High School與Northwest High School就讀，並且性侵害十幾名女學生，最小受害者僅13歲。

警方調查發現，謝奇偽造自己的出生紀錄與相關文件，讓23歲女性朋友納瓦羅(Angela Navarro)假扮他的母親，在對方的幫助下，成功以學生身分進入Northwest High School，後來又轉學到Southeast High School。

謝奇入校後，向多名未成年少女傳送煽情簡訊，並要求對方提供色情內容，還試圖與13歲少女發生性關係，直到警方2023年7月20日接獲線報，於圖書館將他逮捕。

謝奇被控2項一級性侵犯、1項一級性侵犯未遂、製作兒童色情品與透過電子通訊引誘兒童等重罪，將面臨85年至120年刑期，並且40年內都沒有資格獲得假釋。同樣被捕的納瓦羅則對相關刑事指控不認罪，堅稱自己是被謝奇控制，案件仍待審理。

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