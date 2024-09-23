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美籍男全裸坐高雄路邊！逼按摩女口交被趕出店　判刑4年定讞

▲▼ 裸男,肌肉男,肌肉,男,裸上身。（圖／免費圖庫pixabay）

▲美國籍男子全身赤裸在某按摩店外，竟是因為犯案遭店家趕出門。此為示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄苓雅區警方去年接獲一起報案，指稱一名美國籍男子，光天化日下竟全身赤裸，在某間按摩店外靜坐。警方到場後才發現，原來這名男子到店內接受赤裸按摩，竟攜帶凶器、強逼按摩小姐為他口交，結果遭對方拒絕，並被趕出店外，鎖上店門。最高法院審理後，將男子判刑4年定讞，執行完畢後驅逐出境。

判決指出，在美國經營網站為業的男子雷耶斯（化名），去年7月間入境台灣，並找人援交。到了8月間，他又想找人性交易，但這次他攜帶保險套4個，及紅色、銀色與黃色瑞士刀3把與鐵鎚1支，在下午1點半到高雄苓雅區某按摩店，接受赤裸按摩。

雷耶斯在按摩店二樓，拉上拉簾隔間後，隨即脫光全身衣物，躺在按摩床上，並將刀具等物品放在伸手可及的側背包內。不久，按摩小姐小施（化名）進來，為雷耶斯按摩。雷耶斯醉翁之意不在酒，不顧小施言語、動作表示拒絕，他很快就起身壓制並跨坐在小施身上，逼迫口交。

情況危急之際，小施的父親在一樓聽到呼救聲，隨即上樓查看，發現女兒被一名全身赤裸的外國男子壓制，趕緊將雷耶斯拉開。父女二人合力將雷耶斯趕出店外，鎖上店門。雷耶斯全身赤裸，無視路上人來人往，只好靜坐在店門口等候。路人報警，警方到場處理，才發現全案。雷耶斯遭移送法辦，並被聲押獲准，檢方最後依照攜帶凶器的「加重強制性交未遂罪」對他提起公訴。

法院審理時，雷耶斯否認犯案，他辯稱，確實有到按摩店接受小施按摩，但之後發生什麼事情，全都忘記了；但之後又翻供，說已經與小施約定3000元性交易，沒有性侵。一二審法院均不採信，均認定有罪，將他判刑4年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

雷耶斯犯下本案後，法院通知他美國的父親前來，雷耶斯的父親因此到台租屋處理兒子的案件，並願意提供10萬元的保釋金。但他羈押原因、羈押必要性仍存在，法院不准他交保，雷耶斯至今仍羈押在看守所中。

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