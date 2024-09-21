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人妻遭夫迷昏供72人侵犯！超市女遭偷拍　意外揭發法國驚天性侵案

▲▼婦人吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）遭丈夫下藥，數十名陌生人性侵長達10多年。（圖／路透）

▲法新社報導，婦人吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）遭丈夫下藥，遭72名陌生人性侵長達10多年。（圖／路透）

文／中央社

法國男子多明尼克．畢立可下藥讓陌生人性侵妻子的案件震驚國際。案件揭露關鍵，在於法國女子娜塔麗2020年遭畢立可偷拍，她不願息事寧人，而是勇敢擒賊。娜塔麗昨天首度現身表示：好險當下選擇報案。

多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）遭控對妻子吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）下藥，供數十名陌生人性侵長達10多年。這起案件震驚法國，更引起全球關注。

事件曝光後，吉賽爾已與多明尼克．畢立可離婚。

▲▼多明尼克．畢立可（Dominique Pelicot）遭控對妻子吉賽爾．畢立可（Gisele Pelicot）下藥，供數十名陌生人性侵長達10多年。這起案件震驚法國，更引起全球關注。（圖／路透）

▲畢立可（Dominique Pelicot）遭控對妻子下藥，供數十名陌生人性侵長達10多年。這起案件震驚法國，更引起全球關注。（圖／路透）

這起案件之所以能揭露，全因為2020年畢立可在當地一間超市偷拍4位女子的裙下，其中一位受害者是娜塔麗（Nathalie）。她20日首度在鏡頭前現身，講述事發過程。

「好險，真的好險我們報警了。我們沒說：『算了吧，他看起來蠻可憐的。』」娜塔麗接受BFM電視台專訪時說道。當時她沒想到，這個舉動不僅改變她的生活，更徹底顛覆吉賽爾．畢立可的人生。

娜塔麗2020年9月12日在當地超市購物時遇到畢立可。突然間，一名保全衝向她說：「他剛用手機在妳裙子下方拍攝。妳報警吧？已經有3位客人被拍了。去吧，直接報警！」

保全也向多明尼克．畢立可喊道：「你做的事情真的有夠噁心。」事後從監視器可看到，多明尼克．畢立可把手機放在運動包包側袋，用包包靠近女性裙下。

娜塔麗報案後，多明尼克．畢立可被捕，調查人員沒收他的手機，這起駭人聽聞的社會事件才得以浮出水面。可以說，她和這名保全意外成了吉賽爾．畢立可的拯救者。

娜塔麗指出，她當下質問這名看似「平凡」的男人，「他在那裝可憐，說他沒做什麼，感覺好像他是受害者一樣」。

一個月後，娜塔麗透過媒體報導，得知多明尼克．畢立可罪行的嚴重性，意識到畢立可是連續性侵犯，10多年來利用下藥，讓陌生人到位於馬贊（Mazan）的家中性侵妻子。這件罕見大案的揭發使娜塔麗深受驚嚇。

她說：「在之後至少兩年內，我再也不穿裙子採買了。那天穿的裙子我丟掉了，我無法再看見它。」

依照受害者吉賽爾意願，這起性侵案2日起進行公開審理。多明尼克．畢立可及50名參與性侵的嫌疑人將在4個月內陸續接受審判。

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