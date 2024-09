以為只是感冒！20歲男狂流鼻水6年　檢查發現「腦部漏出腦液」

▲男子流鼻水6年。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

敘利亞一名20歲男子自6年前開始狂流鼻水,甚至還會出現癲癇、頭痛等症狀,沒想到就醫發現,從鼻子一直流出的不是鼻水,而是從大腦部位外漏的腦脊液。

《醫學案例報告雜誌》報導,這名來自敘利亞的20歲男子6年前曾發生過一場嚴重車禍,自從頭部受傷以來,時常飽受流鼻水、頭痛等問題多年,然而他卻一直以為自己只是普通感冒,就醫才發現「腦部正在漏水」。

