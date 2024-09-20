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以為只是感冒！20歲男狂流鼻水6年　檢查發現「腦部漏出腦液」

▲▼流鼻水,感冒。

▲男子流鼻水6年。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

敘利亞一名20歲男子自6年前開始狂流鼻水，甚至還會出現癲癇、頭痛等症狀，沒想到就醫發現，從鼻子一直流出的不是鼻水，而是從大腦部位外漏的腦脊液。

《醫學案例報告雜誌》報導，這名來自敘利亞的20歲男子6年前曾發生過一場嚴重車禍，自從頭部受傷以來，時常飽受流鼻水、頭痛等問題多年，然而他卻一直以為自己只是普通感冒，就醫才發現「腦部正在漏水」。

醫生掃描發現，男子患有外傷性腦膨出(Traumatic encephalocele)，使得腦脊液向外滲漏，這種疾病通常出現在腦骨尚未正常成形的初生兒身上，是罕見的先天性疾病，然而男子是因為車禍頭部創傷所造成。

男子因為腦膜炎住進加護病房，醫生找出腦脊液外漏原因後他一度拒絕接受手術，1個月後才終於同意，幸好手術十分成功，讓他突出的腦組織能夠回到原本的位置，術後康復也十分順利。

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關鍵字：

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