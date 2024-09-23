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爆買疫苗污1億美元　吳子嘉再被蘇貞昌求償千萬...10／31宣判

▲▼陳時中告吳子嘉求償北院開庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳子嘉（左）因指稱政府2020年採購BNT疫苗污1億美元，被陳時中提告求償判賠300萬元，蘇貞昌也向吳求償1000萬元，台北地院訂於今年（2024年）10月31日宣判。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉去年（2023年）公開指稱，前閣揆蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購BNT新冠疫苗A了1億美元，蘇、陳認為遭抹黑，各自提告向吳求償1000萬元，吳已先被判賠陳300萬元，台北地院今（23日）審理蘇求償案，吳委任律師仍堅稱對可受公評之事合理評論，法官諭知下月（10月）31日上午11點宣判。

蘇貞昌與吳子嘉今各自委任律師出庭代打，法官訊問蘇的律師團本件求償1000萬元，與陳時中另案獲判賠300萬元的落差，有何說明，蘇的律師團解釋陳也求償1000萬元，請求法官審酌吳以不實指控詆毀蘇的防疫努力，希判決結果能「端正國家法治」。

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，前行政院院長蘇貞昌致詞 。（圖／記者李毓康攝）

▲前行政院院長蘇貞昌自認遭吳子嘉抹黑採購新冠疫苗貪污1億元，提告向吳求償1000萬元。（資料照／記者李毓康攝）

吳子嘉的律師團強調國家採購BNT疫苗案是可受公評之事，吳善盡政治評論者義務、對此合理評論，目的為促使疫苗採購過程公開化、透明化，接受公眾檢視、喚起大眾注意，縱然「言語犀利引起不快」，仍非直接指控蘇貞昌涉及貪污，更無誹謗意圖。

蘇貞昌的律師團開完庭表示，尊重法院審酌，但「院長獲賠金額應該不會輸給部長吧」，至於蘇和陳時中告吳子嘉涉嫌加重誹謗的刑案已起訴，下周一（30日）將開庭。

吳子嘉的律師團表示已對另案須賠陳時中300萬元的判決，上訴高院二審近期將開庭，吳的看法是先前因評論前總統馬英九涉收頂新集團10億元政治獻金，被判須賠馬160萬元確定，吳「不認為陳時中比馬英九更有價值」，至於本件會不會敗訴，律師說吳已有心理準備。

▲▼衛生福利部前部長陳時中告名嘴吳子嘉求償1千萬元，13日到台北地院出庭，批對方拼湊污衊「譁眾取寵」。（圖／記者黃哲民攝）

▲衛生福利部前部長陳時中告吳子嘉求償1000萬元，出庭批吳拼湊污衊「譁眾取寵」。（資料照／記者黃哲民攝）

本案源於吳子嘉去年5月20日在網路政論節目中，重提他先前說過衛福部2020年以每劑約50美元，向BNT原廠議價採購500萬劑疫苗、已付5000萬美元定金的往事，吳表示鴻海集團總裁郭台銘當時買同樣疫苗與數量、每劑只約30美元，兩者價差1億美元。

吳子嘉在節目指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存30年不准看，就是白白貪污將近30億台幣」等語，引發譁然。

陳時中在他告吳子嘉求償案出庭作證，揭露政府2020年底與BNT德國原廠議約500萬劑、每劑單價43美元，BNT原廠已同意，但隔年（2021年）1月15日以全球供貨吃緊為由喊卡，政府雖積極爭取仍告吹，根本沒預付所謂的5000萬美元定金。

陳時中強調，當時疫苗市場是賣方強勢，政府絕沒故意買貴，就算買貴也不能說成貪污，陳批吳子嘉譁眾取寵，不能用任意拼湊的言論污衊防疫團隊是貪污犯。

吳子嘉承認衛福部向BNT原廠的採購最後沒成交，「有一個簽署失敗的合約」，但他認為這是「貪污未遂」。審理陳時中求償案的法官，傳訊吳所聲請的掮客王國綸、曾任閣揆的東洋藥品董事長林全作證，認定吳未盡合理查證義務，判他須賠陳時中精神慰撫300萬元。

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