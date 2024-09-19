懷疑路人偷東西高喊「怎沒結帳」　正義姐遭提告求償55萬

▲婦人在賣場被懷疑順手牽羊，現場核對發票確認都有付錢，仍覺當眾遭難堪，提告求償獲判賠。（圖／取自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一位婦人2021年在1家賣場門口貨架前整理購物提袋，被1位女路人高喊「妳為什麼拿東西沒結帳」，引發爭執，婦人等警員到場後核對發票，確認是誤會一場，先怒告擅自翻查她提袋的店員獲勝訴，再告女路人造謠求償55萬元。女路人喊冤，稱自己出於正義感而發生誤會，但台北地院仍判賠精神慰撫5千元，可上訴。

判決理由指出，有正義感是好事，但當眾高喊他人拿商品沒結帳，等於說人家當賊，須具有一定確信才行，而本案女路人其實不肯定婦人拿取商品放進袋裡沒結帳，卻貿然呼喊，使婦人陷入被當成竊盜現行犯遭抓捕的難堪，造成婦人名譽受損與精神痛苦，應負賠償責任，但婦人求償金額過高，衡量雙方身分地位與女路人過失程度後酌減。

▲法官認定女路人貿然呼喊婦人沒結帳的過失行為，不能以「正義感」為由免除賠償責任。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

本案發生於2021年11月16日深夜11點多，婦人到北市大安區1家賣場購物後，走出賣場大門整理塞了1條吐司等物的提袋，女路人擦身而過，瞥見婦人把東西放進袋內的動作，懷疑她從門前貨架拿商品沒付錢就想走，大喊「妳為什麼拿東西沒結帳」。

一名男店員聽見2女爭吵、跑出來查看，要求婦人打開提袋供檢視有無未結帳商品被拒，男店員直接動手翻查，提袋內的吐司因而掉落地面，婦人情緒激動，向獲報趕來的警員大聲抱怨，警員安撫後，婦人倒出提袋內所有物品，比對發票確認每樣都結帳了。

婦人憤怒反擊，先告男店員涉犯強制罪嫌，男店員認錯、被判處拘役20天，得易科罰金2萬元定讞，須賠償婦人6千元確定，但女路人獲不起訴處分。婦人再提本案向女路人求償精神慰撫55萬元，出庭訴苦檢方沒調閱賣場監視畫面、審判粗製濫造，藐視她應有的基本權利。

婦人痛批女路人不僅造謠、惡意製造糾紛，出庭還否認有錯，令她不解「怎有如此泯滅良心的刁民」，她被對方毀損名譽跟信用，現場結帳店員沒人幫她講話，她得自己花錢跑法院打官司爭取公道，訴訟過程倍感羞恥、困頓與凌遲，深覺人性黑暗，她問過律師，求償55萬元是行情價。

處理警員證稱，現場與賣場店員一起比對發票，確認婦人提袋內商品都有付帳，他問女路人有無確實看到婦人涉嫌行竊，女路人說有看到「但是也沒有百分之百確定」，他當下懷疑女路人看錯、應該是誤會，女路人也說願向婦人道歉。

女路人推稱婦人的動作讓她產生誤會，她是基於正義感而「問」對方，卻遭對方衝來抓住她的手強拉進賣場，嚇得她一直喊救命，直到警員到場、婦人才鬆手，她急忙躲到警員背後。她強調，從沒說婦人是小偷，自認沒誹謗對方名譽，更沒說過要向對方道歉與賠償。

被法官訊問為何質疑婦人拿商品沒結帳，女路人聲稱「直覺」，見到婦人「好像」從貨架上拿東西、轉身就往外走，但她「不確定」對方拿什麼東西，直到出庭才知那是婦人整理包包的動作，是她誤會了。

法官認定，女路人欠缺一般人應有的注意義務，沒清楚觀察確有犯罪嫌疑，就貿然呼喊婦人「妳為什麼拿東西沒結帳」，等於把婦人當成竊盜現行犯、人人都可逕行逮捕，店員也確實因女路人的叫喊而報警，使婦人承受被搜索、做筆錄等難堪，女路人的過失行為，不能以「出於正義感」而免責。