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秋冬公費疫苗疾管署推「左流右新」同時打　研究：副作用不會更強

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年秋冬季節公費疫苗，新冠、流感疫苗首度於10月1日同時開打，有民眾擔心同時打兩種副作用會太強。疾管署副署長羅一鈞引用國際研究指出，同時打兩種疫苗和單打新冠疫苗相比，出現身體反應、局部症狀的比例與持續時間都相當，顯示同時打兩種疫苗反應並不會比較強烈，另保護效果也不會受到影響。 

根據疾病管制署規劃，今(113)年度新冠、流感疫苗將同步於10月1日起分階段開打。第1階段自10月1日開始，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。

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至於第2階段自11月1日開始，新冠疫苗為出生滿6個月以上對象(未列於第一階段者)，流感疫苗對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

疾管署也推出「左流右新，健康安心」口號，希望讓民眾易於記憶，左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成2種接種疫苗，保護自己免於新冠、流感威脅。

有民眾擔心同時打新冠和流感疫苗，副作用會不會太強烈？羅一鈞則強調不會，他指出，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022-2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者，發生局部和全身症狀的比例相似。

▲▼接種疫苗後身體症狀統計。（圖／疾管署提供）

▲接種疫苗後身體症狀統計。（圖／疾管署提供）

數據顯示，都有約一半出現注射部位的局部症狀（兩組發生率分別為52.1%和49.4%），也都有約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀（兩組發生率分別為27.4%和27.6%）。所以同時打兩種疫苗並不會比只打新冠疫苗反應來得更多或更強烈。

至於症狀維持時間也差不多，羅一鈞說，這份研究顯示，不管是同時打兩種，或者單接種新冠疫苗，接種疫苗後出現身體反應者，絕大多數都是在48小時以內會緩解，超過72小時的非常的少。更重要的是保護效力，這兩組的新冠抗體力價相似，顯示同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。

疾管署呼籲，按時接種疫苗為預防新冠肺炎及流感最有效的方法之一，請符合資格民眾於開打時踴躍前往接種，且同時施打「左流右新」，一次輕鬆獲得兩種保護力，既不會增加身體負擔、也不會影響疫苗效果。

▲▼疾管署催打疾苗宣傳衛教。（圖／疾管署提供）

▲疾管署催打疫苗宣傳衛教。（圖／疾管署提供）

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