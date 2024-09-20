新冠溯源研究出爐！華南海鮮市場採檢結果呈陽　動物傳人機率高

▲COVID-19溯源研究顯示，武漢華南海鮮市場的動物傳人機率高。（圖／VCG）

文／中央社

最新COVID-19溯源研究發現，武漢華南海鮮市場有動物推車、籠子等採檢結果呈陽性，且哺乳類野生動物的DNA多於人類DNA，支持首名人類個案2019年底從受感染動物身上染疫的理論。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份今天刊於國際科學期刊「細胞」（Cell）的研究，雖不能直接證明華南海鮮市場裡的動物感染病毒，因為研究分析所根據的採樣檢體，是來自市場的牆壁、地板、機器和排水溝內而非動物本身。但這代表動物在市場內被感染的可能性很大。

CNN認為這項新發現增加強有力的間接證據，表明新冠病毒是從受感染動物傳染給人類，而華南海鮮市場正是早期傳播的中心地點。

法新社報導，中國武漢市2019年底發現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，但過去5年來，國際間在病毒起源的2大理論上仍爭論不休，其中一派認為病毒洩露自武漢病毒研究所的實驗室，另一派則認為人們被武漢華南海鮮市場裡販售的野生動物傳染。科學界傾向於支持後者，但爭論仍未平息。

國際科學期刊「細胞」刊載一項最新研究，這項研究基於2020年1月在武漢華南海鮮市場關閉後，對販售野生動物的攤販表面、排水孔等處採檢的800多個樣本，而非直接對動物或人類進行採檢。這間市場據信曾販售野生哺乳類動物。

這篇研究的共同作者、法國國家科學研究中心（CNRS）的演化生物學家迪巴爾（Florence Debarre）告訴法新社，從中國當局分享的這類數據，「我們無法確定市場裡的動物是否受感染」。

然而，她補充道，「我們的研究確認，2019年底這個市場裡確實存在野生動物，特別是屬於像貉和果子狸這類物種…而且這些動物位於市場的西南角，那個區域恰巧也檢測出大量會引發COVID-19的SARS-CoV-2病毒。」

COVID-19病毒最初疑似源自蝙蝠，而貉和果子狸這類的小型哺乳類能夠感染的病毒與人類相似，因此被懷疑是病毒在人類與蝙蝠間的中間宿主。儘管有照片和2021年一項研究為證，外界曾一度質疑華南海鮮市場裡是否真有這些動物。

研究指出，華南海鮮市場裡有個攤位多處新冠病毒採檢都呈現陽性，包括「多個動物推車、一個籠子、一個垃圾推車和一台拔毛機」，且「這些樣本裡，哺乳類野生動物的DNA多於人類DNA」，而驗出陽性的樣本中發現果子狸、竹鼠和貉等哺乳類動物的DNA。

研究也稱，這些數據表明，這些動物要不是把SARS-CoV-2病毒散播在動物設備上，就是早期未被通報的COVID-19人類病例，在同樣位置散播了病毒。

研究還確認，從市場樣本中發現的新冠病毒株和引發最初大流行的病毒株擁有共同起源，在基因上完全一致。

未參與這項研究的英國劍橋大學（Cambridge University）傳染病流行病學家伍德（James Wood）說，這項研究「提出相當有力的證據，表明武漢華南海鮮市場內野生動物的攤販是COVID-19疫情的爆發點」。