大巨蛋漏水不斷！遠雄道歉了　周思齊引退賽「2天約400球迷受影響」

▲台北大巨蛋21日漏水，暖身的球員只能無奈的用手彈雨水。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋本週末舉辦職棒巨星周思齊引退賽，21日晚間吸引4萬人到場觀賽，但北市21、22日連續大雨，也使大巨蛋室內下起「小雨」，除了座位區之外，還有出入口、停車場電梯也漏水，甚至連球場內的球員都被滴到。對此，遠雄公司22日對外道歉，並透露21、22日這2天共約400位民眾受影響。

針對大巨蛋漏水問題，遠雄巨蛋公司說明，由於週末賽事期間強降雨，部分座位區出現滴水狀況，對於受影響民眾深感歉意；經盤點，21日與22日分別約200位民眾受影響，活動方也立即協助更換座位，目前正持續進行屋頂板與排水檢修作業，在工程完畢前，避開可能發生滴水疑慮的售票區域，以減少受影響座位數。

中華職棒21、22日在台北大巨蛋進行中信兄弟對上味全龍的比賽，也是為期2天的周思齊選手引退系列賽，21日晚間邀請五月天開唱，吸引4萬人到場，然而因台北市下大雨，有讀者向《東森新媒體ETtoday》持續投訴，座位區與球場內都漏水，甚至還有滴到球員等狀況。

到了22日，台北市仍大雨不斷，台北市議員陳宥丞也發文表示，自己收到球迷傳來的影片，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水，「部分球迷臉上不知是淚水，還是雨水？場內漏水的問題就是無法具體改善！」並建議應交付第三方勘驗漏水及提供檢測報告。

除此之外，也有另一名讀者向《東森新媒體ETtoday》投訴，大巨蛋地下停車場的電梯也開始漏水，並酸說「大巨蛋工程有一套，下雨電梯在漏水」，從畫面可見電梯口持續滴水，不少民眾準備搭乘時，也抬頭看電梯門口滴水狀況。

▼民眾黨台北市議員陳宥丞表示，台北大巨蛋漏水不斷，現在不只是場內，4號入口前方天花板也不斷漏水。（圖／台北市議員陳宥丞提供）

▼台北大巨蛋地下停車場電梯漏水。（圖／讀者提供）