快訊／快移車！北市部分水門「6點後只出不進」　4小時後拖吊堤外車輛

▲台北市21、22日連2天大雨，台北市政府宣布，22日晚間6時執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制，4小時後開始拖吊堤外滯留車輛。（示意圖／台北市水利處提供）

記者袁茵／台北報導

受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，台北市於22日上午10時過後開始明顯降雨，加上適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，台北市政府稍早緊急宣布，22日晚間6時開始執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制，預計4小時後開始拖吊堤外滯留車輛；而交通局也宣布，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車。

熱帶性低氣壓TD19持續帶來降雨且適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，台北市工務局22日晚間5時48分宣布，北市將於22日18時執行基隆河中山橋以下堤外地區「只出不進」管制，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，並於管制執行4小時後將開始拖離堤外停車場滯留車輛。

北市工務局指出，另因石門水庫蓄水率仍維持高檔，後續仍不排除有調節性洩洪可能，目前針對低漥處之淡水河6號、5-1號疏散門先行進行關閉，淡6至淡5自行車道封閉通行，其餘疏散門維持開放，但建議民眾盡量移至堤外車輛，如達到疏散門關閉條件仍會進行關閉作業，請市民朋友留意相關訊息。

配合台北市新政策，執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

台北市交通局也說明，因應熱帶性低氣壓及上游水庫調節性放水，士林及大同區部分疏散門及越堤道路自22日晚間6時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自即刻起開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費；停放於堤外車輛請儘速駛離，疏散門及越堤道路實施「只出不進」起4小時，即開始拖吊作業。

開放停車範圍：



士林區

中正路（通河西街至環河北路）（不含）以北區域範圍。

承德路4段、5段（承德橋至基河路）以西區域範圍。

重慶北路4段（中正路（不含）以南及國道1號以北）以東之區域（重慶北路4段、通河西街、重慶北路4段80號旁無名巷、重慶北路4段190巷）。



大同區：涼州街（環河北路至延平北路）以南、市民大道（不含）（環河北路至延平北路）以北、延平北路（市民大道至涼州街）以西、環河北路（市民大道至涼州街）（僅開放東側-南往北方向）以東之區域範圍。