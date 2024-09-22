不只座位、出入口「下小雨」　大巨蛋停車場「電梯也漏水」球迷傻眼

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋本週末舉辦職棒巨星周思齊引退賽，21日晚間吸引4萬人到場觀賽，但北市21、22日連續大雨，也使大巨蛋室內下起「小雨」；繼民眾黨台北市議員陳宥丞和民眾先前爆料的座位區、球場內、出入口漏水外，又有讀者向《東森新媒體ETtoday》投訴，22日連停車場電梯都漏水。

中華職棒21、22日在台北大巨蛋進行中信兄弟對上味全龍的比賽，也是為期2天的周思齊選手引退系列賽，21日晚間邀請五月天開唱，吸引4萬人到場，然而因台北市下大雨，有讀者向《東森新媒體ETtoday》持續投訴，座位區與球場內都漏水，甚至還有滴到球員等狀況。

▲台北大巨蛋21日漏水，暖身的球員只能無奈的用手彈雨水。（圖／讀者提供）

到了22日，台北市仍大雨不斷，台北市議員陳宥丞也發文表示，自己收到球迷傳來的影片，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水，「部分球迷臉上不知是淚水，還是雨水？場內漏水的問題就是無法具體改善！」並建議應交付第三方勘驗漏水及提供檢測報告。

除此之外，也有另一名讀者向《東森新媒體ETtoday》投訴，大巨蛋地下停車場的電梯也開始漏水，並酸說「大巨蛋工程有一套，下雨電梯在漏水」，從畫面可見電梯口持續滴水，不少民眾準備搭乘時，也抬頭看電梯門口滴水狀況。

▲台北大巨蛋地下停車場電梯於22日漏水。（圖／讀者提供）

因受熱帶性低氣壓及低壓帶影響，台北市於22日10時過後開始明顯降雨，台北市政府統計，截至下午1時止，文山、大安、信義、中正及萬華等5個行政區累積雨量超過60毫米，其中平地最大雨量前三名分別是文山區埤腹、大安區福州山、大安區台灣大學、分別有93、87.5、73.5毫米。

中央氣象署也於下午2時55分持續針對台北市文山、松山、大安、南港、信義、中山、士林、北投、內湖區發布大雷雨即時訊息。

針對大巨蛋再度漏水一事，截至記者截稿前，遠雄尚未回應。台北市體育局表示，嚴格要求遠雄巨蛋公司須解決大巨蛋漏水問題，更須落實於10月底全面完成改善漏水問題之承諾，除了於大雨天派員實地勘查，另也持續追蹤遠雄改善進度、掌握相關防漏作為。

台北市體育局指出，昨（21日）再有局部區域漏水情形，體育局第一時間掌握發生區域，並即要求遠雄與球團協助球迷更換座位，確保球迷觀賽權益外，另也要求遠雄加強巡查漏水原因、加速補強改善進度，而相關缺失將納入整體營運績效評估中嚴加考核。