影／連場內球員都被滴到！大巨蛋漏水未解　北市要遠雄10月底前改善

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記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋本週末舉辦職棒巨星周思齊引退賽，加上邀請表演嘉賓五月天，吸引4萬人到場觀賽，然而受熱帶性低氣壓環流及鋒面影響，台北市大雨不斷，大巨蛋室內又開始下起小雨。有讀者向《東森新媒體ETtoday》投訴，除了座位上方天花板漏水，但卻因滿場而無法換座位以外，水甚至還滴到球場上球員。

有民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，自己21日晚間坐在大巨蛋L512的3排17座位，剛開打沒多久，天花板就開始滴水，但因為滿場而無法換座位，好在部分民眾疑似是「五迷」，沒有在一開始就進場觀賽，所以先暫時移動到其他座位看球。

除此之外，該名民眾痛批，不只是座位區有漏水狀況，他還發現球場內的天花板也漏水，甚至滴到正在暖身的球員，而球員則無奈的用手彈水滴。

▲台北大巨蛋21日漏水，暖身的球員只能無奈的用手彈雨水。（圖／讀者提供）

針對大巨蛋再度漏水一事，截至記者截稿前，遠雄尚未回應。台北市體育局表示，嚴格要求遠雄巨蛋公司須解決大巨蛋漏水問題，更須落實於10月底全面完成改善漏水問題之承諾，除了於大雨天派員實地勘查，另也持續追蹤遠雄改善進度、掌握相關防漏作為。

台北市體育局指出，昨（21日）再有局部區域漏水情形，體育局第一時間掌握發生區域，並即要求遠雄與球團協助球迷更換座位，確保球迷觀賽權益外，另也要求遠雄加強巡查漏水原因、加速補強改善進度，而相關缺失將納入整體營運績效評估中嚴加考核。