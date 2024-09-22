球迷臉上是淚水還是雨水？大巨蛋今又漏水　陳宥丞：國慶撐傘看江蕙？

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋本週末舉辦職棒巨星周思齊引退賽，加上邀請表演嘉賓五月天，21日晚間吸引4萬人到場觀賽，然而21、22日北市大雨不斷，大巨蛋室內連續2天下起「小雨」。民眾黨台北市議員陳宥丞22日痛批，不只是場內，現在連出入口前方天花板也不斷漏水，接下來就是國慶典禮，難道國際友邦元首要撐傘看歌后江蕙？

陳宥丞22日於臉書貼出今日大巨蛋再度漏水影片，陳宥丞表示，大巨蛋周董引退賽，自己在現場跟許多球迷一樣留下眼淚，美中不足就是「部分球迷臉上不知是淚水，還是雨水？場內漏水的問題就是無法具體改善！」自己也收到球迷傳來的影片，不只是場內，大巨蛋4號入口前方天花板也不斷漏水。

陳宥丞指出，自己從今年年初測試賽時，就發現漏水問題且提出質詢，而北市府也承諾改善，但接著仍漏水不停，所以他也於部門質詢、總質詢不斷追蹤，要求台北市長蔣萬安、體育局長王泓翔必須對遠雄硬起來，甚至能以契約評分計算來與遠雄談判，「但問題迄今，就是漏水修不好、改不完、漏不停！」

陳宥丞說，開議在即，自己會繼續追，並提供具體建議，應交付第三方勘驗漏水及提供檢測報告，因為既然遠雄無法解決問題，又或者遠雄害怕面對問題，就應把市民的巨蛋交付第三方協助，真正面對問題、解決問題。

而陳宥丞也擔心，國內球迷可以忍、也能換位置，但接下來就是國慶典禮，倘若繼續漏水，來自國際上的友邦元首、各國政要難道要撐傘看江蕙？

針對大巨蛋再度漏水一事，截至記者截稿前，遠雄尚未回應。台北市體育局表示，嚴格要求遠雄巨蛋公司須解決大巨蛋漏水問題，更須落實於10月底全面完成改善漏水問題之承諾，除了於大雨天派員實地勘查，另也持續追蹤遠雄改善進度、掌握相關防漏作為。

台北市體育局指出，昨（21日）再有局部區域漏水情形，體育局第一時間掌握發生區域，並即要求遠雄與球團協助球迷更換座位，確保球迷觀賽權益外，另也要求遠雄加強巡查漏水原因、加速補強改善進度，而相關缺失將納入整體營運績效評估中嚴加考核。

▼民眾黨台北市議員陳宥丞表示，台北大巨蛋漏水不斷，現在不只是場內，4號入口前方天花板也不斷漏水。（圖／台北市議員陳宥丞提供）