提升員警體魄調和身心！斗六警分局辦理「八段錦氣功」教學

▲斗六警分局邀請八段錦氣功專家高建平講師教學指導，許多同仁踴躍參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局響應警政署長倡導「建立一個健康、快樂的警察工作」願景，以增進員警身心健康，減輕員警長期執勤帶來的壓力為目標，辦理「八段錦氣功」教學講座，讓警員在繁忙公務之餘，能活動筋骨，提升整體身心健康狀態。

斗六警分局說明，講座特別邀請八段錦氣功專家高建平講師教學指導，八段錦氣功是一套獨立完整的健身氣功法，共有八個招式-「雙手托天理三焦、左右開弓似射雕、調理脾胃需單舉、五勞七傷往後瞧、搖頭擺尾去心火、兩手攀足固腎腰、攢拳怒目增氣力、背後七顛百病消」。此種氣功法不受時間、場地的限制，是一套日常的養生活動，只要堅持練習，就能隨時隨地促進身心健康。

斗六警分局長黃念生表示，警察工作面對長時間執勤和壓力負荷，維持身心健康至關重要，此次講座不僅學習八段錦氣功的精隨，更增強同仁彼此的凝聚力，員警也可利用勤餘時間多加練習「八段錦氣功」，調理自身五臟六腑，促進人體氣血暢通，改善身心健康狀態，讓自身保持在最佳的工作狀態。

▲「八段錦氣功」，調理自身五臟六腑，促進人體氣血暢通，改善身心健康狀態，可讓自身保持在最佳的工作狀態。（圖／記者蔡佩旻翻攝）