雲林連江兩縣文化交流　張麗善：推動觀光產業更上一層樓

▲雲林縣長張麗善率縣府團隊參訪馬祖進行縣政交流，瞭解見識馬祖這塊具有軍事地位、島嶼地形特殊條件下的豐富文化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞率縣府團隊參訪馬祖進行縣政交流，由連江縣長王忠銘及副縣長陳冠人團隊陪同走訪南竿民俗文物館及北竿芹壁村，瞭解見識馬祖這塊具有軍事地位、島嶼地形特殊條件下的豐富文化。

連江縣副縣長陳冠人表示，芹壁聚落是馬祖列島保存最完整的古厝聚落，經由地方政府於民間89年起分階段投入經費，進行「聚落保存、老屋再生」和「閒置空間再利用」，昔日頹廢破敗的房舍，漸漸修復，聚落又再恢復生氣，現今不但成為觀光客到訪馬祖必定參觀的景點，每到旅遊旺季，由古厝整修的民宿，更是一房難求。

連江縣政府文化處長吳曉雲說明，今年重新整建的4樓建築馬祖民俗文物館，不僅建築物外觀頗具閩東特色，還有老酒罈、小窗、美人靠裝飾其間，雅致風情展現了閩東美學的精華；館內收藏許多馬祖先民的生活器物，把馬祖的點點滴滴紀錄得鉅細靡遺。在實地造訪馬祖各個小島景色之餘，參訪民俗文物館是深度認識馬祖的捷徑，相信會有不虛此行的收穫。

雲林縣長張麗善表示，連日的交流及參訪活動，深深感受到王縣長的溫暖，以及敬業負責的態度，對縣民如家人的照顧，更善用馬祖的天然資源與條件，成功推動馬祖國際藝術島，以大陸為基地發展軟實力，榮獲遠見評比為五星縣長，名符其實，這次雲林團隊榮幸能來到馬祖取經，有助雲林邁向五星級縣市。

張麗善說，雲林的建國眷村具備軍眷文化地景與農業自然景觀，是全國唯一保有農村型眷村文化的地方，更是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點，原本也是一處幾乎被人遺忘的廢墟，縣府以食農、環境教育、眷村、創藝為發展四大主題，成功營造成農村型眷村聚落建築群，歡迎馬祖的朋友也能來雲林體驗。



張麗善強調，雲林農業大縣的豐沛物產、悠久的宗教信仰、深厚的民俗文化底蘊，加上近年來持續開發天然資源亮點，讓雲林漸漸被看見，不僅縣府團隊的努力在國內外獲獎頻頻，世界竹地標的認證打響古坑竹療癒基地、國際偶戲節重現布袋戲故鄉的風華，今年更爭取到雙十國慶焰火主辦，熱情邀請全國鄉親光輝十月慢遊雲林，看百戲、享百味、賞百景。

▲芹壁聚落是馬祖列島保存最完整的古厝聚落，經由地方政府進行「聚落保存、老屋再生」和「閒置空間再利用」，昔日頹廢破敗的房舍，聚落又再恢復生氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）