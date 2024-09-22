獲雨水下水道改善經費1.1億　張麗善：建立安全及永續韌性城市

▲凱米颱風造成雲林多處鄉鎮民宅淹水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年7月凱米颱風造成雲林多鄉鎮地區淹水，縣府水利處檢討致災原因與盤點雨水下水道需補強或修建之處，向中央提出新建雨水下水道及既有雨水下水道補強更新工程需求，獲核定核定工程總經費新台幣1億1100萬元。縣長張麗善表示，建設經費爭取不易，縣府團隊將全力推動，將雲林打造更安全及永續城市。



水利處長許宏博指出，為因應SDG13強化氣候變遷的抗災能力，縣府將氣候變遷因素納入整體規劃及施政策略，配合雨水下水道檢討規畫成果，辦理新建雨水下水道工程；同時依SDG9永續韌性概念，針對縣內既有雨水下水道進行全面檢視，積極辦理改善工程，防微杜漸，建立具有韌性的基礎建設。



許宏博表示，經現地勘查及會議討論，成功獲內政部國土管理署核定前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(第5期)補助辦理，包含雲林縣麥寮鄉D幹線雨水下水道改道工程、雲林縣斗六市自強街C幹線雨水下水道新建工程；雲林縣虎尾鎮B幹線(文化路)雨水下水道改道工程、雲林縣褒忠鄉A1支線雨水下水道改建工程先行設計；及西螺鎮、崙背、麥寮鄉、水林鄉、台西鄉、四湖鄉、二崙鄉、莿桐鄉、大埤鄉、東勢鄉雨水下水道改善工程等共14件，核定工程總經費新台幣1億1100萬元。



縣長張麗善表示，補助經費爭取不易，攸關縣民生命財產安全之建設執行更是刻不容緩，縣府團隊將積極趕辦，除虎尾鎮B幹線(文化路)雨水下水道改道工程、褒忠鄉A1支線雨水下水道改建工程等2件先行設計完成外，其餘期能在2025年底前全面完工。

▲凱米颱風造成雲林多處鄉鎮民宅淹水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）