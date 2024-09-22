山豬Party美食嘉年華！雲林縣府攜手草嶺形象商圈引人潮

▲為提升草嶺的觀光潛力及商圈人潮，雲林縣政府與雲林縣古坑鄉草嶺形象商圈發展協會合作，於草嶺形象商圈大廣場舉辦「草嶺樂遊遊 山豬Party美食嘉年華」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與古坑鄉草嶺形象商圈發展協會為提升草嶺的觀光潛力及商圈人潮，21日舉辦「草嶺樂遊遊 山豬Party美食嘉年華」，活動包括阿里山國家風景區管理處主任洪維新、古坑鄉長林慧如、地質協會理事長王文誠、台灣地質公園學會林俊全教授、臺灣地質公園學會理事長劉瑩三等人到場共襄盛舉。

雲林縣長張麗善指出，921大地震對草嶺造成嚴重的地質變化，交通中斷、觀光停滯，對當地經濟與社會衝擊深遠。震後22年，草嶺的觀光人潮大幅減少，產業發展受限，縣府多年來不懈努力，結合中央與地方資源，投入近3億元重建縣道149甲線，現已全線復通，將草嶺重新連接到樟湖，為草嶺的復甦奠定了基礎。

建設處說明，對於輔導商圈的工作，不只舉辦商圈品牌行銷活動，更著力於強化商圈在地特色，並幫助店家使用數位應用工具，輔助自身經營，共同為活絡商圈經濟及刺激消費努力。雲林縣政府攜手7處商圈組織於9月至10月期間，推出2024年雲林縣商圈特色活動系列，縣府將持續推動草嶺觀光，透過各類活動提升商圈活力，吸引更多遊客重新發現這片風光秀麗的山區。

▲活動安排DIY「洗愛玉」體驗，親手製作這項傳統美食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

建設處表示，這次活動主要在提升草嶺商圈的知名度和吸引力，適逢中秋佳節週，縣府與草嶺形象商圈合作舉辦「草嶺樂遊遊 山豬Party美食嘉年華」，期望透過活動吸引更多遊客前來，品嚐草嶺特色美食，並推廣草嶺四寶：苦茶、咖啡、竹筍、香菇，讓遊客體驗當地的自然美景與文化風情。

草嶺形象商圈理事長林漢龍表示，今年活動主打山豬料理、結合當地特色小吃，讓遊客盡享草嶺的獨特美味。活動還安排DIY「洗愛玉」體驗，讓遊客親手製作這項傳統美食，延續中秋團圓的溫馨氛圍，讓參加者與家人度過愉快的周末，期望這場活動成為中秋節的特色慶典，透過市集和美食吸引遊客，促進草嶺的觀光與經濟發展。

▲為提升草嶺的觀光潛力及商圈人潮，雲林縣政府與雲林縣古坑鄉草嶺形象商圈發展協會合作，於草嶺形象商圈大廣場舉辦「草嶺樂遊遊 山豬Party美食嘉年華」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

