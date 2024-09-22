「金蕉傲」睽違10年！　雲林烏龍蕉首敲響韓國通路

▲熟度約7至8分的香蕉串，送到包裝廠分級選別，再放入洗蕉池清洗、秤重包裝、預冷等步驟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林成功破冰韓國，首批雲林烏龍蕉於9月13日裝櫃，運往韓國連鎖超市及批發市場，雲林縣政府與雲林在地業者宜捷威公司多次洽談，促成台灣香蕉歷經十年來首批海運韓國，成功進軍韓國市場，帶著雲林香甜可口的烏龍蕉，讓韓國消費者重新認識台灣香蕉，為雲林縣內農友爭取更多海外訂單。

雲林農民挺過凱米颱風重創展現韌性，將採收下來熟度約7至8分的香蕉串，送到包裝廠分級選別，再放入洗蕉池清洗、秤重包裝、預冷等步驟，選出一級貨更帶著對自身用心栽種的「蕉」傲，滿懷期待的送到外銷市場。

▲首批雲林烏龍蕉於9月13日裝櫃，運往韓國連鎖超市及批發市場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣香蕉種植面積約700公頃，產量約2萬5000噸，是台灣主力的香蕉產地之一，雲林縣政府指出，韓國的香蕉產地常見來自菲律賓、厄瓜多等主要香蕉出口國，南美香蕉口感軟糯，而雲林生產之烏龍蕉口感Ｑ彈、香氣濃郁，外型上金黃飽滿賣相佳，極具外銷優勢。



雲林縣長張麗善表示，為拓展雲林農漁特產品外銷市場，雲林縣政府繼年初拜訪星馬、日本，近日進軍韓國市場，首批香蕉即日起輸往韓國上架當地連鎖超市與批發市場，成為世界的糧倉是雲林的願景，後續將持續積極推動與通路夥伴的各項合作，生產安全安心的農漁產品，符合韓國消費者需求、穩定國內市場行情。



張麗善強調，雲林烏龍蕉品質佳，係屬極具特色與銷售潛力的品種，是莿桐鄉農友精心栽種，也稱之為黃金蕉，是國內最大的烏龍蕉生產專區，以嚴格的生產管理方式，確保香蕉的品質和口感都能保持極高水準，此次與韓國連鎖超市合作，讓更多韓國消費者有機會品嚐這來自雲林的美味水果，縣府也將在9月底於韓國展開上架推廣活動。

▲雲林烏龍蕉品質佳，係屬極具特色與銷售潛力的品種，是莿桐鄉農友精心栽種。（圖／記者蔡佩旻翻攝）