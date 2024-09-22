快訊／美國又爆槍擊「多人中彈」　至少4死數十人受傷

▲此案至少4人死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國阿拉巴馬州城市伯明罕（Birmingham）21日當地深夜11時左右發生大規模槍擊案，多人中彈。依據當地媒體WBMA取得的消息，槍案已造成4人死亡，還有數十人受傷。

ABC新聞報導，槍擊案發生地點就在伯明罕市的南五點地區（Five Points South），4名死者之中有3人命喪案發現場，第4人在送醫後不治。

伯明罕警察局在社群平台X發文表示，員警已在現場，有多人中彈，可能造成多人傷亡。調查人員指出，現階段尚未逮捕任何嫌疑人，推測有多名槍手。

CNN引述伯明罕警官菲茨傑拉德（Truman Fitzgerald）的說法指出，當員警趕到現場時，發現2名男子及1名女子受到槍傷，當時已無反應，「我們認為有多名槍手朝一群人開了多槍」，現場有數十人受到不同程度的傷，多個執法機構正協助調查此案。