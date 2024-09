快訊／美國又爆槍擊「多人中彈」　至少4死數十人受傷

▲此案至少4人死亡。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國阿拉巴馬州城市伯明罕(Birmingham)21日當地深夜11時左右發生大規模槍擊案,多人中彈。依據當地媒體WBMA取得的消息,槍案已造成4人死亡,還有數十人受傷。

ABC新聞報導,槍擊案發生地點就在伯明罕市的南五點地區(Five Points South),4名死者之中有3人命喪案發現場,第4人在送醫後不治。

伯明罕警察局在社群平台X發文表示,員警已在現場,有多人中彈,可能造成多人傷亡。調查人員指出,現階段尚未逮捕任何嫌疑人,推測有多名槍手。

CNN引述伯明罕警官菲茨傑拉德(Truman Fitzgerald)的說法指出,當員警趕到現場時,發現2名男子及1名女子受到槍傷,當時已無反應,「我們認為有多名槍手朝一群人開了多槍」,現場有數十人受到不同程度的傷,多個執法機構正協助調查此案。

BPD officers are on the scene of multiple people shot with possibly multiple casualties.



Five Points South area.



Public Information Division is en route and will be providing Media Partners with live updates. pic.twitter.com/rB0Y8TJW1I