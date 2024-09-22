黃珊珊被停權仍訪美　民眾黨喊「沒任何問題」：本來就是訪團成員

▲黃珊珊。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城容積率案被羈押禁見，原訂訪美參加美台國防工業會議的行程被迫取消，但民眾黨國際部與立委黃珊珊仍按原定計劃前往，使媒體人黃暐瀚質疑黃珊珊被停權卻訪美，「民眾黨亂了」。民眾黨表示，黃珊珊本來就是訪團成員，且仍為黨員、黨籍立委，請外界不要亂做文章。

針對外界質疑黃珊珊停權卻可以代表民眾黨去訪美，民眾黨表示，黃珊珊本來就是訪問團成員之一，此次訪美是按照既定的行程規劃，訪團成員也包含前秘書長周台竹等人，且黃珊珊既是黨員也是黨籍立委，並沒有任何問題，請外界不要亂做文章。

而一同訪美的民眾黨發言人林子宇也透過社群平台IG說明，此次參與美台國防工業會議是按照既定的行程規劃，黃珊珊本來就是訪團成員之一，訪團的成員也包括周台竹、民眾黨國際部、林憶君委員辦公室國防幕僚等人。

林子宇提及，民眾黨作為立院關鍵少數，一直以來對於攸關國防安全及台美合作事項等內容皆抱持著嚴謹的態度，此番亦希望更加了解台美在軍事合作上遇到的困難與挑戰，「我們都會秉持主席（柯文哲）的交代，認真工作好好生活」。

2024美台國防工業會議（U.S.-Taiwan Defense Industry Conference）將在9月21日至24日於美國費城舉行，由於柯文哲被羈押禁見，無法參與此行程，黃珊珊於台灣時間20日晚間啟程訪美。

但黃暐瀚於節目《TVBS戰情室》表示，黃珊珊此時訪美不只奇怪，更讓他質疑「現在到底有沒有停權」，有停權還能代表黨中央出國？民眾黨內明明還有其他人能夠訪美，例如國際部主任林子宇、發言人李有宜、秘書長周榆修，怎麼會主席無法訪美，找一位被停權的黨員代替？

黃暐瀚直言，訪美是黨務，如果不是黨務就不會有人質疑黃珊珊，當然這都是民眾黨自己的決定，外界檢視都會認為「民眾黨現在真的是亂了」。

黃暐瀚認為，如果當時政治獻金爭議，民眾黨不認為黃珊珊擔任競總幹事，這個工作不至於停權，就不該給這個處分，給了處分又讓黃珊珊當立委，還能召開記者會聲稱「代表主席出國」，沒有一個政黨被停權的黨員，還可以執行這麼重要的黨務，這是令人覺得奇怪的第一點。