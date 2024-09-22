勝利計畫包括「遠程武器攻俄」　澤倫斯基認了：美英仍不准

▲拜登和澤倫斯基在簽署10年安全協議當天握手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基預計下周訪美，向華府提交「勝利計畫」。他受訪時證實，烏克蘭要求使用遠程武器打擊俄羅斯境內目標，也是勝利計畫的一部分，但英美迄今依然不願放行。

CNN報導，澤倫斯基一直在推動盟友鬆綁武器限制，儘管跡象顯示美國改變立場，但基輔尚未獲得批准。他20日受訪時說，「我們確實有遠程武器，但只能說不到我們需要的數量。美國和英國都不允許我們在俄羅斯領土上使用這些武器。」

澤倫斯基責怪盟友對於授權的猶豫增加了人們的恐懼，「有些人在談論某事，有些人在與某人談判，對於某些人而言，這確實是一種升級。」但他強調，拜登的核心幕僚及顧問之中，並非所有人都這麼認為，這一點非常重要，「這是一項成就。」

澤倫斯基訪美，除了參加聯合國大會、提交勝利計畫、與拜登會晤之外，也將與美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗見面，「我想要看看她對於這個勝利計畫有什麼看法……11月以後情況會不一樣，也就是說，美國會一位新總統。我們需要和每一位候選人談論他們對此的觀點。」

澤倫斯基也表示，他「絕對」會與美前總統川普見面。不過，在最近一場辯論中，川普拒絕表態，是否希望烏克蘭贏得戰爭。