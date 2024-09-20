汐止女買5顆饅頭退貨遭拒！失控暴打店員　遭警上銬逮補

▲新北市汐止張姓女子到連鎖食品店購買5顆饅頭，事後她認為買到即期品欲退還遭拒，竟毆打店員。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

衝動是魔鬼！新北市汐止區張姓女子至連鎖食品店買5顆饅頭，4小時後認為饅頭是即期品，拿著饅頭回到店裡要求換貨或退款，但林姓店員認商品沒問題拒退貨，失控張女竟一把抓住林員上衣領口來回拉扯後，隨後更拿起雨傘追打，警方獲報當場逮補暴走的張女，林員事後決定提告。士林地院審結，依傷害罪處2月，可易科罰金。

今年4月7日下午4時許，張女前往店家，認中午買的饅頭是即期品，要求林姓員工換貨或退款，林員則表示「商品沒問題無法退貨」，張女聽完後當場暴走，先伸手越過櫃檯上方，抓住站在櫃檯後方林員上衣領口來回拉扯，期間又拿起櫃檯零錢盤作勢揮向林，甚至跳起來砸向櫃檯，林嚇壞高舉左手保護頭部且躲在牆邊趕緊打電話給老闆求救。

此時，張女也從饅頭陳列架上拿走饅頭5顆換貨，林趕緊站起來阻止，她卻再次抓狂，不斷拉扯塑膠袋並轉身想離開，林追上慘遭對方拿雨傘追打，導致其受傷，警方獲報後到場將張女當場逮補。

張女被起訴後，在法庭上坦承犯行，懺悔地向與店家負責人、林員道歉更以3萬元達成和解，法官審酌張女僅因退換貨問題與店員起爭執施暴，依傷害罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。緩刑2年，依約支付賠償。