　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汐止女買5顆饅頭退貨遭拒！失控暴打店員　遭警上銬逮補

▲▼饅頭。（圖／Pixabay）

▲新北市汐止張姓女子到連鎖食品店購買5顆饅頭，事後她認為買到即期品欲退還遭拒，竟毆打店員。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

衝動是魔鬼！新北市汐止區張姓女子至連鎖食品店買5顆饅頭，4小時後認為饅頭是即期品，拿著饅頭回到店裡要求換貨或退款，但林姓店員認商品沒問題拒退貨，失控張女竟一把抓住林員上衣領口來回拉扯後，隨後更拿起雨傘追打，警方獲報當場逮補暴走的張女，林員事後決定提告。士林地院審結，依傷害罪處2月，可易科罰金。

今年4月7日下午4時許，張女前往店家，認中午買的饅頭是即期品，要求林姓員工換貨或退款，林員則表示「商品沒問題無法退貨」，張女聽完後當場暴走，先伸手越過櫃檯上方，抓住站在櫃檯後方林員上衣領口來回拉扯，期間又拿起櫃檯零錢盤作勢揮向林，甚至跳起來砸向櫃檯，林嚇壞高舉左手保護頭部且躲在牆邊趕緊打電話給老闆求救。

此時，張女也從饅頭陳列架上拿走饅頭5顆換貨，林趕緊站起來阻止，她卻再次抓狂，不斷拉扯塑膠袋並轉身想離開，林追上慘遭對方拿雨傘追打，導致其受傷，警方獲報後到場將張女當場逮補。

張女被起訴後，在法庭上坦承犯行，懺悔地向與店家負責人、林員道歉更以3萬元達成和解，法官審酌張女僅因退換貨問題與店員起爭執施暴，依傷害罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。緩刑2年，依約支付賠償。

ET快訊
快訊／民進黨議員涉「詐500萬助理費」　法院裁定羈押禁見
快訊／檢驗出爐！　1食材托福松濃度「異常高」
白髮不送黑髮...吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願
快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐
快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進
雨一天比一天猛　可能又有颱風
快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金
快訊／5死囚有機會翻盤！　可提非常上訴
快訊／國慶晚會江蕙開唱　索票時間公布
阿嬤2年沒見到孫　兒子媳婦吐：埋在後山

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／民進黨4連霸議員涉「詐500萬助理費」！　法院裁定羈押禁見

汐止女買5顆饅頭退貨遭拒！失控暴打店員　遭警上銬逮補

名獸醫栽在「深溝」裡！偷情美魔女「吳青峰」　火辣低胸照曝光

台中妙齡女「盤腿坐海中央」不斷哭泣　海巡署無人機巡邏發現救回

京華城案提訊應曉薇「男友隔壁開庭」　北士科案約談官商查圖利

死刑存廢案雖合憲限縮　大法官：5死囚案件可提非常上訴求生路

桃檢、桃園分署聯手拍賣BMW- X4跑車　18組人馬競標「221萬拍定」

快訊／男子闖新北消防分隊胡鬧！　警消苦勸不成強制送醫

嘉義阿嬤「2年沒見到孫」報警！兒子媳婦吐：埋在後山　遭檢方起訴

七星級露營區「清水那方」爆危機　縣府斷電點交遭拒...雙方僵持中

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

快訊／民進黨4連霸議員涉「詐500萬助理費」！　法院裁定羈押禁見

汐止女買5顆饅頭退貨遭拒！失控暴打店員　遭警上銬逮補

名獸醫栽在「深溝」裡！偷情美魔女「吳青峰」　火辣低胸照曝光

台中妙齡女「盤腿坐海中央」不斷哭泣　海巡署無人機巡邏發現救回

京華城案提訊應曉薇「男友隔壁開庭」　北士科案約談官商查圖利

死刑存廢案雖合憲限縮　大法官：5死囚案件可提非常上訴求生路

桃檢、桃園分署聯手拍賣BMW- X4跑車　18組人馬競標「221萬拍定」

快訊／男子闖新北消防分隊胡鬧！　警消苦勸不成強制送醫

嘉義阿嬤「2年沒見到孫」報警！兒子媳婦吐：埋在後山　遭檢方起訴

七星級露營區「清水那方」爆危機　縣府斷電點交遭拒...雙方僵持中

長榮海運看Q4仍樂觀　惟美東碼頭罷工「可能性非常高」

「府城之味─海陸好食」味覺教育課程　帶領孩子探索舌尖味蕾！

快訊／憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

女友沒駕照也沒錢！卻嫌棄「開國產車很丟臉」　他聽傻了

20歲瑪爾濟斯爺爺甜笑散步　網見年齡驚訝：看起來好年輕！

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

蔣卓嘉轉型「性感唱腔」　聽到自己起雞皮疙瘩

國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

快訊／民進黨4連霸議員涉「詐500萬助理費」！　法院裁定羈押禁見

新青安8月受理撥貸戶數下滑　行庫分析3原因

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

即／死刑釋憲案宣判　合憲但須限縮範圍

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

澎湖「墜機大量傷亡」演習警報嚇民眾　縣長道歉

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

高雄惡火高中生喪命　學校悲：守規矩好學生

死刑釋憲今宣布　若違憲如同宣布廢死

惡火來不及逃　16歲勇兄護弟喪命

千億豪門婚變！正宮怒曬血衣親揭小三長文示愛細節

快訊／鳳山凌晨2火警困12人！　國二、高二少年1死1命危

「蝸牛小米粽」3死中毒案　腎臟醫揭疑點

警糾安全帽沒扣！台中男露「噴血大拇指」：斷了

更多熱門

相關新聞

林千又與富商前男友互毆　提告結果曝

林千又與富商前男友互毆　提告結果曝

藝人林千又2月間自曝多張受傷照片，指控富商男友賴彥村施暴，還涉嫌侵入她的住處，偷走14個愛馬仕包，賴彥村則反控林千又踹壞座車內螢幕，雙方互告後，檢察官原安排進行調解，但傳出2人因上百萬元的調解差額過大而失敗，台北地檢署20日依傷害、毀損等罪將2人都提起公訴。

常客與女店員鬧感情　砸酒吧店面玻璃

常客與女店員鬧感情　砸酒吧店面玻璃

新北「5連霸」女議員今遭搜索原因曝

新北「5連霸」女議員今遭搜索原因曝

新北男「美食街脫鞋」踩上椅！　遊客看傻：一邊抖一邊摳

新北男「美食街脫鞋」踩上椅！　遊客看傻：一邊抖一邊摳

饅頭過期「整袋噴汁」　婦人還拿出來捐

饅頭過期「整袋噴汁」　婦人還拿出來捐

關鍵字：

汐止饅頭雨傘店員傷害

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面