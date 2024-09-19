酒吧被砸竟是常客幹的　與女店員鬧感情糾紛...他丟磚搞破壞

記者邱中岳／台北報導

北市中山區條通裡的一家酒吧，18日上午7時許遭人持磚頭砸毀玻璃，當時店家並沒有營業，直到被人拍照PO網，老闆才發現是自家酒吧遭人毀損，立刻前往現場查看，調閱監視器發現是1名常客，並在19日提告，老闆表示，常客可能因與女店員的感情糾紛才會砸酒吧玻璃。

警方調查，30歲的蕭姓男子，平時在北市中山區林森北路107巷（六條通）開設酒吧，但店面在18日上午7時許，被31歲的劉姓常客持磚頭砸毀店面玻璃，蕭姓老闆的朋友在網路上發現酒吧被砸，立刻通知蕭前往處理，蕭調閱監視器發現動手的竟是店裡的劉姓常客。

▲酒吧常客與女店員有感情糾紛，倒楣老闆店面玻璃被他持磚頭砸毀。(圖／記者邱中岳翻攝）

蕭姓老闆在19日凌晨2時許，酒吧結束營業後前往北市警局中山分局中山一派出所報案，並提出毀損告訴，蕭姓老闆告知警方，動手砸店的劉姓男子是店裡常客，因為與酒吧的女店員有感情糾紛，可能因此才會動手持磚頭砸毀店面玻璃，警方事後也調閱監視器追查劉嫌下落。

▲酒吧常客持磚頭砸毀，最後從林森北路離開現場。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器，發現劉姓嫌犯獨自走到酒吧門口砸毀玻璃，並且沿著六條通往林森北路方向逃逸，目前掌握劉嫌身分，並且前往劉的住處找人，吵架的詳細原因也將等劉嫌到案後才能釐清。