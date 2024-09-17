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新北男「美食街脫鞋」踩上椅！　遊客看傻：一邊抖一邊摳

新北男「美食街脫鞋」踩上椅　遊客傻眼：一邊抖一邊摳▲一名男子在新北市汐止的遠雄廣場美食街用餐時，竟直接脫下鞋子，將腳放在椅子上。（圖／翻攝自臉書社團「汐止集團」）

圖、文／CTWANT

在公共場合注意衛生是對他人的尊重，無論是整潔的穿著，還是避免在公共場所進行不雅行為，這些都是對他人基本的禮貌。然而近日一名男子在新北市汐止的遠雄廣場美食街用餐時，竟直接脫下鞋子，將腳放在椅子上，還一邊抖腳，一邊用手撥弄腳部，讓一旁的顧客相當傻眼。

一名網友於15日在臉書社團「汐止集團」分享了一張令人感到不適的照片，並附文寫道，「當你自己家不穿鞋就算了，還一邊抖一邊摳，噁不噁心？」

從照片中可以看到，一名男子在汐止遠雄廣場地下美食街用餐時，竟脫下鞋子，將赤腳放在椅子上，不僅如此，他們還一邊抖腳，一邊用手撥弄腳部，讓周圍的顧客都相當傻眼。

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貼文曝光後也引起眾多網友熱議，不少人紛紛留言表示，「當年打電話問功夫的節目主持人？」、「噁爛死！所以我們出門時都會帶酒精，就是有這種人！髒死了」、「汐止果然猴子很多」、「已存圖，以後小孩到處摸再碰眼口鼻就給小孩看，感謝」、「遠雄廣場美食街裡很多這種」、「這小時候在餐桌早被長輩敲下去，還有吃東西嚼出聲音」、「真沒水準，公共場所別人怎麼坐？還好不是在國外，不然台灣人都跟著丟臉」、「我昨天也在現場用餐，看到超噁，草草用餐趕快離開」。

此外，其中有一名網友對此反擊說，「為什麼要拍我？你說清楚，我摳腳到底有沒有妨礙到你？」至於該網友是否真的是照片中的當事人，仍然無法確認。

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