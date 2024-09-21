全家當志工化身「新北義消英雄」　體驗模擬滅火、學防災應變

▲全家當志工化身「新北義消英雄」。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

921國家防災日，新北市志願服務推廣中心帶領30位家庭志工化身「義消英雄」，到新北消防局第一救災救護大隊海山分隊體驗一日親子義消活動，除認識消防車、義消工作、體驗穿戴消防裝備及滅火射水外，也實地演練防火逃生守則要領，小朋友覺得上了寶貴的一課。

「一日志工心體驗 全家『救』in us」活動，由消防隊員為家庭志工們介紹消防車輛的設備及功能，家庭志工並在消防隊員指導下，體驗背負氣瓶和穿戴消防衣，切身體會消防員及義消在救援工作中所需的體力與耐力。這些消防裝備不僅重量驚人，還非常悶熱，讓參與的小志工直呼：「想不到消防衣這麼重，消防員和義消們好辛苦！」

▲參與活動的消防小志工小佑，在義消指導下體驗消防水帶，驚呼水帶的高壓。

而在大家都很期待的滅火射水體驗，在消防隊員指導下，家庭志工們實際操作消防水帶，模擬滅火過程。大家雙手握緊水帶，體驗高壓水流射出的巨大力量，小志工小佑高喊：「水壓好強！快抓不住了！」此外，防災教育也是活動核心環節，消防隊員用深入淺出講解火災預防措施、防災應變方式和日常生活中應注意的防火細節，例如：避免過載使用插座、保持逃生通道暢通、安裝住警器等，以及逃生守則「關門、開窗」、「自救優先、勿躲浴室、不摀口鼻」。

新北市社會局長李美珍表示，在國家防災日當天，將志願服務和防災教育結合，讓家庭志工們認識義消工作外，更親身體驗義消的日常，最重要的是希望能增加家庭志工們的防災意識。新北市現有14個行政區正招募義消志工，歡迎有意願參與志願服務的市民朋友，與志推中心聯絡，服務專線：02-2981-9090。

▲▼小志工體驗穿戴消防裝備，直呼：「重量好重！消防員好辛苦！」