吳佳珊接掌新北市立圖書館　打造生活化盼閱讀走進日常

▲吳佳珊（右）接掌新北市立圖書館。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館新任館長佈達典禮20日於總館10樓舉行，新任館長吳佳珊正式宣誓就職上任。吳佳珊館長表示，全球化的世界，每個人都得不斷的學習新事物，公共圖書館是民眾終身學習的場域，期許帶領工作團隊發揮圖書館核心價值，讓圖書館服務融入市民生活日常，因應世界變化，打造新北市民真正需要的生活圖書館。

新北市立圖書館於20日上午舉行新任館長宣誓就職典禮，新任館長吳佳珊在新北市文化局長張䕒育的監交下正式上任。張䕒育表示，閱讀是學習不可或缺的跨領域基礎能力，尤其新課綱上路後，更成為教育翻轉趨勢中的核心驅動力量。新館長吳佳珊擁有國立臺灣師範大學教育學系博士候選人與政治大學教育行政與政策研究所碩士學位，曾任職新北市政府教育局中等教育科與教育研究與資訊發展科科長，累積了豐富的學術研究與教育相關工作經驗。

中等教育在各級教育發展中，具有承先啟後的角色，吳佳珊館長多年來投入教育發展，建構多元適性的教育環境，展現亮眼成績，因此希望借重其長才，整合閱讀與教育資源，彼此互動連結，為新北市立圖書館開創新局。

新上任館長吳佳珊表示，新北市立圖書館總館自2015年開館以來，已經在全臺灣樹立了良好的口碑，也擁有很好的品牌形象，在歷任館長的努力之下，為圖書館奠定了良好的基礎，目前也正著手改建三重分館成為第二總館。隨著數位化浪潮與民眾閱讀習慣的改變，未來將從民眾的閱讀需求出發，以多角化經營及創新服務，讓圖書館成為市民生活的重要據點與都市精神生活中心。