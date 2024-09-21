傾盆大雨澆不熄熱情！新北「我金山我驕傲」健走路跑圓滿落幕

▲新北「我金山我驕傲」健走路跑圓滿落幕。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所今（21日）舉辦「2024我金山我驕傲健走路跑活動」，千人民眾風雨無阻熱情參與，現場有許多大小朋友人氣滿滿，活動精彩圓滿落幕。今年公所照慣例準備了豐富的完賽禮，也特別加入特色美食及文創攤位也讓氛圍更加熱絡，讓民眾玩得開心、欣賞金山之美的同時，也感受「我金山我驕傲」的認同感及熱情。

金山區長劉昌松表示，今年是金山區健走路跑第四屆活動，有1200名喜愛戶外運動的民眾一同參與，網路報名更是開報3分鐘內即被搶空，其中更有不少跑友回娘家，特別感謝參與民眾的支持與肯定。而本活動主要路線「磺清路」背山面海、路長筆直且坡度如跳舞一般，可以說是金山最活潑的道路，更是新北市萬金石馬拉松的重點路段之一，眾多參與者在健走路跑的同時，也滿足眼看清幽美人山景及享受得天獨厚海風的感官之旅。

劉昌松說，雖然活動強調運動與挑戰，但也希望參加者能夠掌握自己的節奏，無論是快跑還是慢走，都能獲得健康與快樂，因此特別設計了4公里的短路程，適合不同年齡層的民眾參與，讓這次無論是年輕人、長者，甚至是親子家庭，都可以輕鬆健跑，雖然今天下午間歇雨勢，但是澆不熄大家的熱情。

同時本次也很用心準備豐富禮品，包括活動紀念獎牌、客製化運動毛巾、玻璃運動水壺、補給點心以及完賽證明等，更特別的是精心設計的活動紀念衣，讓每位參賽者帶著滿滿的收穫回家。

金山區公所未來也會繼續推廣結合地方特色的運動活動，期盼未來有更多群眾參與，讓該活動成為金山區每年不可錯過的盛事。本次活動相關拍攝紀錄及花絮都將上傳至「尋寶網」，歡迎參與民眾自行下載與分享。