「泰山陪爬」一單賺450元　陪爬人曝：女性客戶居多

▲大陸新興職業「泰山陪爬人」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

「泰山夜爬」成為大陸時下年輕人旅遊的新選擇，衍生出「陪爬人」的特殊行業，其中擁有學生身份的「陪爬人」居多，定價也稍高，約200元人民幣（約900元新台幣），擁有退役軍人身份的「陪爬人」免門票，定價則落在100元人民幣（約450元新台幣）上下。「陪爬人」杜先生表示，女性客戶居多，這兩種身份的人品和意志力比較讓顧客信賴。

《極目新聞》報導，中秋和國慶假期，不少人選擇出行旅遊，其中，登泰山是一大熱門旅遊去向。在網路平台，不少人承接登山陪爬任務。在短視頻（短影音，下同）平台，有多個帳號在名稱中標註「泰山陪爬」。

杜先生提到，自己接到的第一單是來自黑龍江的女顧客，付了200元（人民幣，下同），全程從紅門到南天門徒步上下總共6個多小時，「現在爬泰山的人，尤其是夜爬的，大部分都是年輕人，可能學生居多，如果定價過高，對他們來說，經濟壓力會有點大。」

對於預約的客戶以女性居多，杜先生認為，她們可能覺得自己的意志力不太夠，需要別人一塊爬，「如果是自己一個人爬的話，她們會考慮安全、能否自己堅持得下來等問題，可能就會因此放棄。」

▲「泰山陪爬人」杜先生幫客戶在山上拍照。（圖／翻攝極目新聞）

杜先生強調，他的退役軍人跟大學生的身份，更獲得顧客的青睞，「他能免門票，定價低，大家就覺得這個價格可能會更划算；其次，因為退役軍人在部隊裡邊接受了幾年國家熏陶，和在大學裡的教育，大家會對他的人品、意志力上更信賴。」

對於這份「新興職業」，杜先生坦言，「現在的情況就是單有點多，一個人有點接不過來，打算問一問我們學校裡那些退役復學的校友，看他們有沒有感興趣的，可以一塊兼職陪爬。」