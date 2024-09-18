赴泰旅遊注意！　台灣人12／1起入境前要先申辦「電子授權」

▲泰國雖對台灣開放免簽，但12/1起，入境前必須申辦ETA。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國先前宣布對台灣旅客開放觀光免簽證入境，然而泰國外交部稍早卻宣布，自12月1日起將要求包含台灣人在內、來自免簽證國家與地區的旅客，在入境泰國前事先在網路上申請「電子旅行授權」（ETA），目前僅柬埔寨、寮國以及馬來西亞旅客可以豁免。

根據泰國外交部的說法，此舉旨在簡化外籍旅客的入境程序，同時加強對外國人的管理與追蹤。事實上，泰國疫情後為了促進觀光發展，開放多個國家免簽，但是卻也因此造成大量非法滯留、從事非法活動的事件發生。

泰國外交部在聲明中指出，「此措施是泰國為了確保國家安全，並在不影響泰國身為全球主要旅遊目的地地位的前提下，加強旅客管理的舉措之一。」泰國7月決定增加免簽國家與地區，而這項新制則是泰國對於免簽國家旅客的新增政策。

自12月1日起，除了柬埔寨、寮國和馬來西亞的旅客，所有來自免簽國家與地區的旅客必須在入境前申請「電子旅行授權」（ETA），每次許可僅限單次入境，單次停留時間為60天，最多可延長30天。

申請「電子旅行授權」（ETA）不須支付費用，旅客只需要前往泰國政府指定網站填寫資料，便可申辦。而持有ETA的旅客則可以在泰國機場使用自動通關系統，只要掃描ETA上的QR Code就可以入境，大幅提高入境速度。