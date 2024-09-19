「總統花車」首度開放民眾搭乘　台鐵揭亮點

▲台鐵總統花車首度開放民眾搭乘並推出花東旅遊專案。（資料圖／易遊網提供）

記者李姿慧／台北報導

曾載送前總統李登輝環島鐵路視察的台鐵「總統花車」，過往從未對國人開放展示過，台鐵公司首度開放民眾搭乘「總統花車」搭到花東旅遊，台鐵也揭開「總統花車」亮點，車上不但有盥洗室，更有男用和女用專屬臥房、會客室，盥洗室磁磚更呈現1960年代工藝。

被視為台灣最珍貴的鐵道文化資產台鐵「總統花車」將首度開放民眾搭乘，並推出2大花東鐵道旅遊專案，兩天一夜每人3990元起，台鐵也復刻前總統李登輝當時乘坐的專列編組，以2輛R嚕柴電機車頭牽引電源車、3輛莒光號車廂、總統花車及客廳車，宛如「移動博物館」。

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▲曾載送前總統李登輝環島鐵路視察的「總統花車」首度開放。（資料圖／台鐵公司提供）

台鐵公司也揭開「總統花車」亮點，台鐵公司表示，總統花車35SA32820號是1969年由SP32800型觀光號改造的冷氣鋼體客車，直至1991年李登輝總統時代才首度上路為元首服務。這輛總統花車係為單端折疊門的20公尺級客車，冷氣機房與盥洗室集中在一端。

有別一般火車，「總統花車」也宛如移動式總統官邸，車廂內配有大長桌的會議室、餐廳，可容納6人圍桌會議或用餐。車廂中段，則分別設有兩間以專用盥洗室連通的男用、女用專屬臥室。從走道往車端行進是配有5張綠色沙發及茶几的會客室。會客室推開通道門往後是客用盥洗室，淺藍色小方塊磁磚的壁板與地面，呈現1960年代工藝。此外，車廂內華麗的燈具各有特色，為珍貴的鐵道文化財。

▲▼總統花車首度開放搭乘。（上圖／易遊網提供、下圖／台鐵公司）

台鐵公司指出，花車的身分證烙印在車門踏板邊，可清楚看見原本的製造銘版，載明「台灣省鐵路管理局 台北機廠製造 中華民國五十六年六月」字樣。車輛使用的轉向架是原本SP32800型使用的TR-29型，上面印有日本車輛製造銘版「NIPPON SHARYO 1966 JAPAN」。