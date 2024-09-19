年輕人離開東京迪士尼？票價高規則複雜　日小學生校外教學變困難

▲東京迪士尼樂園門票越來越高，日本網路上出現「年輕人離開迪士尼」的討論。



圖文／鏡週刊

迪士尼樂園是許多大人小孩的夢幻國度，鄰近的東京迪士尼也是國內外遊客訪日的首選之一。然而近期日本網路卻掀起「年輕人離開迪士尼」的討論，被最多人討論的是不斷攀升的門票費用；而今年東京迪士尼海洋樂園開了新的園區，入場規則也變得更加複雜，有媒體報導，過去通常是日本小學生校外教學的迪士尼樂園，如今要能順利遊玩的門檻卻越來越高。

綜合日本媒體報導，去年歡慶40週年的東京迪士尼樂園，在疫情後遊客回流的情況下，2023年的入園人數達到2,750.7萬人，還沒超過2018年的最高紀錄3,255.8萬人，但今（2024年）3月的收入卻高達6,184億日圓（約新台幣1,386億元），淨利1,202億日圓（約新台幣269.4億元），創下歷史新高。

據報，讓收益創新高的主要原因在於票價上漲，就成人單日門票來看，2004年時為5,500日圓，2014年時漲至6,200日圓，2019年再來到7,500日圓，如今的門票收費制度更改成浮動票價，依淡、旺季或人潮多寡，從7,900日圓至1萬900日圓不等。

根據入園遊客的年齡層分析，疫情前到訪的遊客中，18至39歲的比例約為50%，但2023年減少近10個百分點，剩下41%，18歲以下的比例同樣也有減少，40歲以上的比例則從20%增加至30%以上。

此外，東京迪士尼2020年9月起廢止了「年票」制度，也造成「年輕人離開迪士尼」的現象，沒有了年票、票價又漲價，讓年輕人開始將注意轉移到其他地方，且當成人單日票超過1萬日圓以上，也可以明顯發現帶著小孩的家庭遊客變少了，單次出遊成本大增，過去那種可以去隨便逛逛的輕鬆氛圍已經不復存在。

▲東京迪士尼海洋在結束40週年慶祝活動後，6月開放泉新園區「夢幻泉鄉」，吸引無數遊客到訪。

今年6月，東京迪士尼海洋開放全新園區「夢幻泉鄉」，加入了高人氣的《冰雪奇緣》《小飛俠》《魔髮奇緣》等主題設施，每天吸引無數遊客前往朝聖，目前開放這幾個月，單買樂園門票，還無法進入「夢幻泉鄉」體驗新設施，還必須搭配迪士尼尊享卡（DPA）或預約等候卡（SP）等，其熱門程度是就算想花錢也不見得搶得到票。

過往通常是日本小學校外教學的東京迪士尼樂園，現在要玩起來門檻越來越高，要能順利玩到喜愛的設施，必須事前做足功課、規劃路線，現在幾乎已經變成專業玩家的天下。

另外，園內的門票或是地圖、活動，大多需要仰賴智慧型手機的App，但大多數小學生並沒有手機，或學校禁止使用，因此若是校外教學要帶小學生去迪士尼樂園就出現了障礙，老師們對樂園的運作了解也有限，得仰賴工作人員的協助。

雖然「年輕人離開迪士尼」的討論越來越多，但迪士尼目前仍是很多孩子的夢想樂園，儘管規則越來越複雜、體驗門檻越來越高，仍有許多孩子希望造訪東京迪士尼，也因此學校在選擇旅行地點時，東京迪士尼依然是他們的首選。



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