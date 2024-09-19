別想偷我的行李箱！　超爆笑頭照做成「無敵保護罩」



▲在機場推行李。（示意圖／記者陳香菱攝）



記者陳香菱／綜合報導

出國旅遊最怕的就是行李遺失，不管是被偷還是拿錯，都會造成很大的困擾。就有網友想出一招「防盜大絕」，只要把行李箱套上「巨無霸醜臉」，就能直接成為全場焦點，甚至讓安檢人員笑到直搖頭。

有一名網友在Threads上發文分享，「如何避免行李箱被偷」並直接附上一段影片，只見行李箱上有一張翻著白眼、被風吹亂頭髮的笑臉，而在過安檢時，畫面更顯示出「巨無霸醜臉照」，引起一陣爆笑，甚至連安檢人員都直接笑出來，想說「遇到瘋子」。

也有不少網友表示，「這在半夜看到會先被嚇死吧！」原po也指出，在拆行李套包裹的時候，也被自己的大臉嚇了一跳。

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貼文一出，網友紛紛笑道，「雖然不會被偷，但好像也失去了更重要的東西？」、「尊嚴與面子正是為了丟掉而存在的」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」，也有人覺得，這樣更容易被小偷盯上，「還是會被偷，拿回去保平安之類的」、「偷客：這太醒目了，一定要看看裡面有什麼」。

也有人認為這種行為，去其他國家可能會被特別關注，「出境美國感覺會被抽檢」、「這種台灣式幽默在歐美線和東北亞可能會被特別檢查」。