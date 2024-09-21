小二數學「爺爺上4樓用12分鐘，上8樓多久？」　一票答24錯了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近，有一道大陸小學二年級的數學題引發討論。題目為「爺爺上4樓用12分鐘，那麼爺爺上8樓用＿分鐘？」不少人直覺將上4樓的時間乘以2，認為答案應該是12X2=24分鐘，但卻答錯了。便有網友指出陷阱，「爬到4樓走了3層樓梯，爬到8樓走7層樓梯」，也就是爺爺走一層樓梯花4分鐘，爬了7層應是「4X7=28分鐘」才對。

有網友在Threads上分享這道題目，開頭直呼離譜，「這是小學二年級的題目！不能想得太簡單，但是也沒那麼複雜」，並說他看到答案時也覺得很無言。只見題目是「爺爺上4樓用12分鐘，那麼爺爺上8樓用＿分鐘？」上面還有紅字標註這是一道易錯題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到題目後，有部分網友認為，8樓是4樓的2倍，直覺上4樓花12分鐘，那麼爬到8樓就應該是24分鐘。就有人點出題目藏陷阱，「這考間隔，從1樓開始到4樓，中間有3個間隔，因此12÷3=4。一個樓層4分鐘，所以8樓有7個（間隔），那就4×7=28（分鐘）」。不過，也有網友質疑，「這有語意問題：上4樓是『從地面上到4樓』還是『往上走了4層樓』？」

更有人則是瘋狂歪樓，「想問一下爺爺幾歲、身體健康嗎？有沒有任何慢性疾病呢？手腳方便嗎？那樓梯斜度跟角度符合人體工學嗎？」、「爺爺應該會越來越喘才對，所以沒道理是24分，用等差數列還是等比數列？」、「答案是30秒吧？爺爺根本沒力爬到8樓 所以直接搭電梯」、「24，不過體力會下降，可能會更慢，遇到嬸嬸婆婆又開始聊，三百年吧？」